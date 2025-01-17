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Зрелищная погоня на трассе Одесса — Киев — почему убегал водитель

17 января 2025 17:07
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На трассе Одесса — Киев полиция устроила погоню за водителем
Полицейская машина. Фото: иллюстративное/УНИАН
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Попытка правоохранителей задержать мужчину, который находился в розыске, превратилась в погоню по Киевской трассе. Водителя все же задержали и передали представителям ТЦК.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области в п'пятницу, 17 января.

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Что произошло

Полицейские инспекторы остановили автомобиль Volkswagen. Водителя проверили по базе и обнаружили, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. На место происшествия вызвали представителей ТЦК.

Увидев военных, водитель внезапно сорвался с места и начал убегать. Догнать его удалось только вблизи села Нерубайское.

"На гражданина патрульные составили ряд административных материалов и передали его сотрудникам РТЦК и СП", — отметили правоохранители.

За что могут объявить в розыск

Среди возможных причин:

  • неявка по повестке;
  • игнорирование направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);
  • несвоевременное уточнение учетных данных;
  • уклонение от воинского учета.

Ранее мы рассказывали, как узнать, почему человек оказался в розыске. Также мы сообщали, скольких военнообязанных в Украине разыскивают ТЦК.

Одесса погоня полиция авто Новости Одессы ТЦК и СП

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