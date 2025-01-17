На трассе Одесса — Киев полиция устроила погоню за водителем

Полицейская машина. Фото: иллюстративное/УНИАН

Попытка правоохранителей задержать мужчину, который находился в розыске, превратилась в погоню по Киевской трассе. Водителя все же задержали и передали представителям ТЦК.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области в п'пятницу, 17 января.

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Что произошло

Полицейские инспекторы остановили автомобиль Volkswagen. Водителя проверили по базе и обнаружили, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета. На место происшествия вызвали представителей ТЦК.

Увидев военных, водитель внезапно сорвался с места и начал убегать. Догнать его удалось только вблизи села Нерубайское.

"На гражданина патрульные составили ряд административных материалов и передали его сотрудникам РТЦК и СП", — отметили правоохранители.

За что могут объявить в розыск

Среди возможных причин:

неявка по повестке;

игнорирование направления на военно-врачебную комиссию (ВВК);

несвоевременное уточнение учетных данных;

уклонение от воинского учета.

Ранее мы рассказывали, как узнать, почему человек оказался в розыске. Также мы сообщали, скольких военнообязанных в Украине разыскивают ТЦК.