На трасі Одеса — Київ поліція влаштувала погоню за водієм

Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій
Спроба правоохоронців затримати чоловіка, який перебував у розшуку, перетворилася на погоню по Київській трасі. Водія все ж таки затримали й передали представникам ТЦК.
Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області у п'ятницю, 17 січня.
Що сталося
Поліцейські інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Водія перевірили за базою й виявили, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. На місце події викликали представників ТЦК.
Побачивши військових, водій раптово зірвався з місця й почав тікати. Наздогнати його вдалося лише поблизу села Нерубайське.
"На громадянина патрульні склали низку адміністративних матеріалів і передали його співробітникам РТЦК та СП", — зазначили правоохоронці.
За що можуть оголосити у розшук
Серед можливих причин:
- неявка за повісткою;
- ігнорування направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);
- невчасне уточнення облікових даних;
- ухилення від військового обліку.
Раніше ми розповідали, як дізнатися, чому людина опинилася у розшуку. Також ми повідомляли, скількох військовозобов'язаних в Україні розшукують ТЦК.
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