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Видовищна погоня на трасі Одеса — Київ — чому тікав водій

17 січня 2025 17:07
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На трасі Одеса — Київ поліція влаштувала погоню за водієм
Поліцейська машина. Фото: ілюстративне/УНІАН
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Спроба правоохоронців затримати чоловіка, який перебував у розшуку, перетворилася на погоню по Київській трасі. Водія все ж таки затримали й передали представникам ТЦК.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області у п'ятницю, 17 січня. 

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Що сталося

Поліцейські інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Водія перевірили за базою й виявили, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. На місце події викликали представників ТЦК.

Побачивши військових, водій раптово зірвався з місця й почав тікати. Наздогнати його вдалося лише поблизу села Нерубайське.

"На громадянина патрульні склали низку адміністративних матеріалів і передали його співробітникам РТЦК та СП", — зазначили правоохоронці.

За що можуть оголосити у розшук

Серед можливих причин:

  • неявка за повісткою;
  • ігнорування направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);
  • невчасне уточнення облікових даних;
  • ухилення від військового обліку.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чому людина опинилася у розшуку. Також ми повідомляли, скількох військовозобов'язаних в Україні розшукують ТЦК.

Одеса погоня поліція авто Новини Одеси ТЦК та СП

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