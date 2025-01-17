На трасі Одеса — Київ поліція влаштувала погоню за водієм

Поліцейська машина. Фото: ілюстративне/УНІАН

Спроба правоохоронців затримати чоловіка, який перебував у розшуку, перетворилася на погоню по Київській трасі. Водія все ж таки затримали й передали представникам ТЦК.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області у п'ятницю, 17 січня.

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Що сталося

Поліцейські інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Водія перевірили за базою й виявили, що він перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. На місце події викликали представників ТЦК.

Побачивши військових, водій раптово зірвався з місця й почав тікати. Наздогнати його вдалося лише поблизу села Нерубайське.

"На громадянина патрульні склали низку адміністративних матеріалів і передали його співробітникам РТЦК та СП", — зазначили правоохоронці.

За що можуть оголосити у розшук

Серед можливих причин:

неявка за повісткою;

ігнорування направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК);

невчасне уточнення облікових даних;

ухилення від військового обліку.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чому людина опинилася у розшуку. Також ми повідомляли, скількох військовозобов'язаних в Україні розшукують ТЦК.