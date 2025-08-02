Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 2 августа

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 августа, температура воздуха в Одессе будет достаточно высокой, а осадков не прогнозируют. Вода в море также не похолодает, поэтому горожане и туристы смогут насладиться купанием вдоволь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 2 августа не изменится. Она в течение будет держаться на уровне +24...+25°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +19...+21 °C, а днем потеплеет до +24...+25 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +16...+21 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.