Погода в Одессе 11 сентября 2025 года - солнечно и тепло

Сегодня, 11 сентября, погода в Одессе будет теплой и без дождей. Температура воздуха прогреется до +27 °C. Море все еще будет оставаться теплым. В области же местами прогнозируется дождь, температура опустится +27 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе прогнозируют переменную облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +25...+27 °C, ночью +16...+18 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха упадет до +22...+27 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Какая температура морской воды

Море сегодня все еще порадует теплой водой. Его температура будет мягкой до +21...+22 °C. Поэтому купаться сегодня будет комфортно.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

