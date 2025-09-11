Погода в Одесі 11 вересня 2025 — сонячно і тепло

Відпочинок в Одесі — яка температура води буде сьогодні
Сьогодні, 11 вересня, погода в Одесі буде теплою та без дощів. Температура повітря прогріється до +27 °C. Море все ще залишатиметься теплим. В області ж місцями прогнозується дощ, температура опуститться +27 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодны в Одесі прогнозують мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вдень складе +25...+27 °C, уночі +16...+18 °C.
Погода в Одеській області
В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Температура повітря впаде до +22...+27 °C. Видимість на автошляхах добра.
Яка температура морської води
Море сьогодні все ще потішить теплою водою. Його температура мягатиме до +21...+22 °C. Тож купатися сьогодні буде комфортно.
Пожежна небезпека на Одещині
Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.
