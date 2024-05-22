Курортный сезон 2024: чего ждать туристам в Одессе

Гид приглашает на экскурсию по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Курортному сезону в Одессе быть — по крайней мере, так обещают чиновники разных уровней. Теперь город полным ходом готовится к его началу: водолазы очищают морское дно, экскурсоводы планируют маршруты, а риелторы готовят квартиры.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько будет стоить в этом году отдых в Одессе и на что можно будет посмотреть.

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Какой спрос на жилье

Уже третий год Одесса принимает гораздо меньше туристов. Из-за войны многие люди не рискуют ехать на отдых. Поэтому в целом спрос на аренду жилья снизился, говорит риелтор. Но в то же время отмечает, что вскоре лето и все может измениться, ведь люди все же стремятся к разгрузке.

"Возможно, ближе к лету, мы ожидаем какого-то пополнения туристов, но пока это неизвестно. Если говорить о том, насколько изменилось количество — очень сильно. В этом году, я думаю, приедет где-то процентов 50 от довоенных показателей. А прошедшие два года было еще хуже — где-то 20-30%", — рассказывает риелтор Вероника Юськова.

Риелтор Вероника Юськова. Фото: Новини.LIVE

В то же время эксперт по недвижимости отмечает, что в прошлом году после официального открытия пляжей в августе туристов стало больше. Но это были семьи с детьми, которые отдыхали в начале учебного года.

Стоимость аренды на лето

В Одессе можно найти жилье для кошелька и запроса. Особенно на лето ассортимент увеличивается у моря, ведь портовый город очень завораживает своими видами. Наибольшую популярность пользуются знаменитый Фонтан, Французский бульвар и конечно же туристическое сердце Одессы — Аркадия. Но наиболее выгодны предложения сегодня на проспекте Шевченко. Он выгоден своей близостью к морю и наличием большого количества общественного транспорта.

Женщина едет на велосипеде по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит жилье

спальные районы — 700-800 гривен в сутки;

двухкомнатная квартира в центре Одессы — около 1 000 гривен в сутки;

двухкомнатная квартира в Аркадии — 1 500 гривен в сутки.

"В целом стоимость упала. Все же цена играет большую роль. И, конечно, локация. Люди стали обходить стратегические объекты, но все равно стремятся поближе к морю", — добавляет риелтор.

Риелтор о стоимости жилья. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит номер в отеле

хостел — 300-500 гривен в сутки;

апартаменты — 400-1500 гривен в сутки;

трехзвездочный отель у моря — 900-1200 гривен в сутки;

пятизвездочный отель — 1800-4100 гривен в сутки.

Стоит отметить, что, кроме локации, люди стали все чаще обращать внимание на факторы безопасности. Сегодня важно наличие укрытий или подземного паркинга. Как отмечает Вероника, бывают случаи, что люди отказываются снимать жилье, если рядом нет укрытия.

Девочка фотографируется возле памятника. Фото: Новини.LIVE

Количество туристов уменьшилось

Но жилье само собой, а вот приехать в Одессу и не увидеть ее все равно, что не приезжать. Почувствовать дух города, узнать его историю, легенды и тайны помогут экскурсоводы. Конечно, часть маршрутов из-за войны пришлось закрыть или сократить, но это вовсе не означает, что городу нечего показать.

"Людей стало меньше, туристов стало меньше, которые на эти маршруты ходили. Скажем, не так часто мы начали ходить, как ходили раньше. Интервал этих экскурсий или маршруты сократились. Да и группу более 6 человек мы уже не собираем", — говорит гид Одессой Игорь Мозговой.

Историк Игорь Мозговой. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что спрос несколько снизился, желающих ознакомиться с одесским колоритом достаточно. Экскурсовод говорит, что стало преобладать количество именно внутренних туристов, которые не только загорают у моря, но и с радостью гуляют по колоритным улицам и дворикам.

"Стало меньше, потому что у людей свои причины приехать или нет. Все-таки Одесса — это сезонный туризм. Трудно представить, как будет в этом году, но явно лучше, чем в 2022 году. Посмотрим", — отмечает историк.

Гид по Одессе о количестве туристов. Фото: Новини.LIVE

Куда пойти

Дерибасовская, Потемкинская лестница, оперный театр и многое другое. Турист, который впервые приехал в Одессу, найдет свое идеальное место. Но все же гиды советуют выбрать обзорную экскурсию, чтобы узнать много интересного о культуре и истории южной пальмиры. А уже после обзорной поездки туристы могут спуститься в парки — Греческий и Стамбульский или просто пройтись по Приморскому бульвару.

"Когда туристы приезжают впервые, они бывает берут вот эти электромобили для ознакомления, чтобы просто понять, куда они попали. Если им это заходит, то они уже хотят индивидуально кого-то нанять и уже подробнее углубиться", — добавляет Игорь Мозговой.

Миниатюра оперного театра. Фото: Новини.LIVE

В общем, приехав в Одессу, узнать о ней больше можно просто гуляя по ней. Уже открыт после реставрации бульвар Жванецкого. Кроме того, знаменитый Городской сад всегда рад встретить всех посетителей громкими концертами и танцами по выходным. А у знаковых мест расположены мини-версии достопримечательностей с QR-кодом, где размещена вся подробная информация.

Следует отметить, что экскурсии в Одессе разнообразны, как и ее колорит. Любители высокой культуры смогут посетить застройку оперного театра, а те, кому нравится "бандитская романтика", соберутся на прогулку по криминальным дворикам Молдаванки.

Стоимость одесских экскурсий

обзорные экскурсии на электробусах — 300-600 гривен;

тайны криминальной Одессы — 400 гривен за 1,5 часа;

экскурсия в катакомбы — 500 гривен за 2 часа;

экскурсия "Еврейская Одесса", — 450 гривен;

экскурсия по одесским дворикам — 500 гривен;

спектакли в оперном театре — от 80 до 800 гривен;

спектакли в театре музыкальной комедии — от 100 до 450 гривен.

Люди гуляют в Городском саду. Фото: Новини.LIVE

Одесса всегда умела адаптироваться под события, но не переставала жить своей яркой жизнью. Во время войны одесситы продолжают знакомить со своим городом всех желающих, но с учетом всех требований безопасности, что в очередной раз свидетельствует об устойчивости и несокрушимости жителей жемчужины у моря.