Курортний сезон 2024: чого чекати туристам в Одесі

Гід запрошує на екскурсію Одесою. Фото: Новини.LIVE

Курортному сезону в Одесі бути — принаймні так обіцяють посадовці різних рівнів. Тож наразі місто повним ходом готується до його початку: водолази очищують морське дно, екскурсоводи планують маршрути, а рієлтори готують квартири.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштуватиме цього року відпочинок в Одесі та на що можна буде подивитися.

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Який попит на житло

Вже третій рік Одеса приймає набагато менше туристів. Через війну багато людей не ризикує їхати на відпочинок. Тож загалом попит на винайм житла знизився, каже рієлторка. Але водночас зазначає, що невдовзі літо та все може змінитися, адже люди все ж прагнуть розвантаження.

"Можливо, ближче до літа, ми очікуємо на якесь поповнення туристів, але поки що це невідомо. Якщо говорити про те, наскільки змінилася кількість — дуже сильно. Цього року, я думаю, приїде десь відсотків 50 від довоєнних показників. А минулі два роки було ще гірше — десь 20-30%", — розповідає рієлторка Вероніка Юськова.

Рієлторка Вероніка Юськова. Фото: Новини.LIVE

Водночас експертка з нерухомості наголошує, що торік після офіційного відкриття пляжів у серпні туристів побільшало. Але це були родини з дітьми, які відпочивали до початку навчального року.

Вартість оренди на літо

В Одесі можна знайти житло для будь-якого гаманця та запиту. Особливо на літо асортимент збільшується біля моря, адже портове місто дуже заворожує своїми краєвидами. Найбільшу популярність мають знаменитий Фонтан, Французький бульвар та звичайно ж туристичне серце Одеси — Аркадія. Але найвигідніші пропозиції сьогодні на проспекті Шевченка. Він вигідний своєю близькістю до моря та наявністю великої кількості громадського транспорту.

Жінка їде на велосипеді Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує житло

спальні райони — 700-800 гривень за добу;

двокімнатна квартира у центрі Одеси — близько 1 000 гривень за добу;

двокімнатна квартира в Аркадії — 1 500 гривень за добу.

"Загалом вартість впала. Все ж ціна відіграє велику роль. І, звісно, ​​локація. Люди стали оминати стратегічні об'єкти, але все одно прагнуть ближче до моря", — додає рієлторка.

Рієлторка про вартість житла. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує номер у готелі

хостел — 300-500 гривень за добу;

апартаменти — 400-1500 гривень за добу;

тризірковий готель біля моря — 900-1200 гривень за добу;

пʼятизірковий готель — 1800-4100 гривень за добу.

Варто зазначити, що, окрім локації, люди стали дедалі частіше звертати увагу на безпекові фактори. Сьогодні важливими є наявність укриттів або підземного паркінгу. Як зазначає пані Вероніка, бувають випадки, що люди відмовляються винаймати житло, якщо поруч немає сховища.

Дівчинка фотографується біля памʼятника. Фото: Новини.LIVE

Кількість туристів зменшилася

Але житло само собою, а от приїхати до Одеси і не побачити її — все одно, що не приїжджати. Відчути дух міста, дізнатися про його історію, легенди та таємниці допоможуть екскурсоводи. Звичайно, частину маршрутів через війну довелося закрити або скоротити, але це зовсім не означає, що місту немає чого показати.

"Людей поменшало, туристів поменшало, які на ці маршрути ходили. Скажімо, не так часто ми почали ходити, як ходили раніше. Інтервал цих екскурсій або маршрути скоротилися. Та й групу більше 6 людей ми вже не збираємо", — каже гід Одесою Ігор Мозговий.

Історик Ігор Мозговий. Фото: Новини.LIVE

Попри те, що попит дещо знизився, охочих ознайомитися з одеським колоритом достатньо. Екскурсовод каже, що стала переважати кількість саме внутрішніх туристів, які не лише засмагають біля моря, а й з радістю гуляють колоритними вулицями й двориками.

"Стало менше, тому що у людей свої причини приїхати або ні. Все-таки Одеса — це сезонний туризм. Важко уявити, як буде цього року, але явно краще, ніж у 2022. Подивимося", — наголошує історик.

Гід Одесою про кількість туристів. Фото: Новини.LIVE

Куди піти

Дерибасівська, Потьомкінські сходи, оперний театр та багато іншого. Вперше приїхавши в Одесу турист знайде своє ідеальне місце. Але все ж гіди радять обрати оглядову екскурсію, щоб дізнатися багато цікавого про культуру та історію південної пальміри. А вже після оглядової поїздки туристи можуть спуститися у парки — Грецький та Стамбульський або просто пройтися Приморським бульваром.

"Коли туристи приїжджають вперше, вони, буває, беруть ось ці електромобілі для ознайомлення, щоб просто зрозуміти, куди вони потрапили. Якщо їм це заходить, то вони вже хочуть індивідуально когось найняти і вже детальніше заглибитись", — додає Ігор Мозговий.

Мініатюра оперного театру. Фото: Новини.LIVE

Загалом, приїхавши до Одеси, дізнатися про неї більше можна просто гуляючи нею. Наразі вже відкритий після реставрації бульвар Жванецького. Крім того, знаменитий Міський сад завжди радий зустріти усіх відвідувачів гучними концертами та танцями щовихідних. А біля знакових місць розташовані мініверсії памʼяток з QR-кодом, де розміщена уся детальна інформація.

Варто наголосити, що екскурсії в Одесі різноманітні, як і її колорит. Любителі високої культури зможуть відвідати залаштунки оперного театру, а ті, кому до вподоби "бандитська романтика", зберуться на прогулянку кримінальними двориками Молдаванки.

Вартість одеських екскурсій

оглядові екскурсії на електробусах — 300-600 гривень;

таємниці кримінальної Одеси — 400 гривень за 1,5 години;

екскурсія в катакомби — 500 гривень за 2 години;

екскурсія "Єврейська Одеса", — 450 гривень;

екскурсія одеськими двориками — 500 гривень;

вистави в оперному театрі — від 80 до 800 гривень;

вистави у театрі музичної комедії — від 100 до 450 гривень.

Люди гуляють у Міському саду. Фото: Новини.LIVE

Одеса завжди вміла адаптуватися під події, але не переставала жити своїм яскравим життям. Під час війни одесити продовжують знайомити зі своїм містом усіх охочих, але з урахуванням усіх безпекових вимог, що вкотре свідчить про стійкість та незламність мешканців перлини біля моря.