Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения arrow

Война диктует новые акценты в спектаклях, — Юлия Пивоварова об Одесском украинском театре после российского вторжения

12 февраля 2023 13:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Новые акценты в спектаклях Украинского театра в Одессе, - Юлия Пивоварова
Часть представлений пришлось закрыть
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Полномасштабное вторжение россии в Украину дало четкое понимание того, что культурная идентичность очень важна. Однако процесс ее становления и метаморфоз в Украине начинался со сложностями, в том числе кадровыми.

В эксклюзивном интервью для Новини.LIVE переменами поделилась директор украинского театра в Одессе Юлия Пивоварова.

Читайте также:

"Часть спектаклей пришлось снять, потому что уехали актеры. А вообще спектакль живет семь лет. Один из спектаклей, который я убрала сама, и это было принципиально —"Любовь без слов". Это был гимн советскому союзу. Каждый спектакль имеет свой темпоритм, сейчас хочется ее по-новому воспринимать", — говорит Юлия.

Глава украинского театра отметила, что старые представления не отзываются современным людям. Хотя идеологические моменты в спектаклях театра имени Василия Василько, поменяли гораздо раньше. Также Юлия говорит, что руководство украинского успело восстановить значительное количество нашего репертуара, но некоторые представления закрыли, потому что они были рассчитаны под конкретных актеров.

"Сейчас вот поставили комедию. Мы много работаем с волонтерами, с военнослужащими, и они попросили поставить комедию, потому что это необходимо для реабилитации ребят. На нее как раз приехал наш актер с фронта. Говорит: "Я успел на второй акт, когда она завершилась, все аплодировали, здесь я понял, что я забыл, где нахожусь". В этом и есть магия театра. Для меня это счастье", — делится Юлия Пивоварова.

Важные события в Одессе не могли обойти произведение команду театра. Речь о сносе памятника Екатерине II. Театралы решили обыграть это событие в классическом спектакле, таким образом добавив современную окраску событиям, которые отзывались и в древности.

"Мы меняем что-то в спектаклях, как вот в "Ночь перед Рождеством", потому что тогда еще памятник Екатерине второй не сняли. И режиссер Алексей Гнатковский ставил ее по инсценировке нашего корифея, чье имя носит театр, Василия Василько и сказал:" В нынешних реалиях казаки просто не могут стоять на коленях перед Екатериной, как это было в оригинале. Сегодня это унижает нас", — говорит Пивоварова.

Спектакли в Одесском академическом музыкально-драматическом театре им. В.Василько идут в ногу с современностью. В частности, в спектакле "Ночь перед Рождеством" осовременили и аранжировки — колядки в джазовом стиле.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:40 Дарио Срна рассказал о продаже еще одного игрока "Шахтера": кто уйдет из команды

13:34 Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне

13:24 Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно

13:15 Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика

12:56 Для организации атаки дронов по территории Украины оккупанты привлекли иностранных наемников, — ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

12:37 В Укрэнерго рассказали о состоянии электросети: где могут применить аварийные отключения

Новина з фото

12:30 Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии: погибла женщина

Новина з фото

12:10 На работу будет доехать проще: с понедельника в Одессе будет работать электротранспорт

11:54 Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона: о чем договорились

Новина з відео

12:43 Шикарный гол "Униона" в ворота "РБ Лейпциг" испугал "Баварию": Берлин идет за чемпионством

Новина з відео

10:52 В Раде готовят поправку, которая позволит назначать министром обороны военного

Новина з відео

09:00 Первое поражение Выхриста на профессиональном ринге: как проиграл украинец

Новина з відео

06:30 "Марсель" победил "Клермон": как сыграл Малиновский

Новина з відео

23:00 Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оценил игру с "Брентфордом": Зинченко мог принести три очка

Новина з відео

19:45 Взвешивание перед боем Выхриста: какие шансы у украинца на победу

Новина з відео

18:20 Зеленский анонсировал новые шаги СНБО в защите Украины от тех, кто работал на рф

Новина з відео

18:00 Нужны ли украинским книжным магазинам книги на русском языке: мнение одесситов

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 февраля: Девам — новые знания, Водолеям — самоанализ

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Актуальное по теме

None 12 Февраль 13:39

Дарио Срна рассказал о продаже еще одного игрока "Шахтера": кто уйдет из команды

None 12 Февраль 13:05

Ляшко рассказал, сколько медучреждений во время войны уничтожили россияне

None 12 Февраль 13:31

Оккупанты в очередной раз обстреляли здание Херсонской ОГА: что известно

None 12 Февраль 13:35

Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB