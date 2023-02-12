Новые акценты в спектаклях Украинского театра в Одессе, - Юлия Пивоварова

Часть представлений пришлось закрыть

Полномасштабное вторжение россии в Украину дало четкое понимание того, что культурная идентичность очень важна. Однако процесс ее становления и метаморфоз в Украине начинался со сложностями, в том числе кадровыми.

В эксклюзивном интервью для Новини.LIVE переменами поделилась директор украинского театра в Одессе Юлия Пивоварова.

"Часть спектаклей пришлось снять, потому что уехали актеры. А вообще спектакль живет семь лет. Один из спектаклей, который я убрала сама, и это было принципиально —"Любовь без слов". Это был гимн советскому союзу. Каждый спектакль имеет свой темпоритм, сейчас хочется ее по-новому воспринимать", — говорит Юлия.

Глава украинского театра отметила, что старые представления не отзываются современным людям. Хотя идеологические моменты в спектаклях театра имени Василия Василько, поменяли гораздо раньше. Также Юлия говорит, что руководство украинского успело восстановить значительное количество нашего репертуара, но некоторые представления закрыли, потому что они были рассчитаны под конкретных актеров.

"Сейчас вот поставили комедию. Мы много работаем с волонтерами, с военнослужащими, и они попросили поставить комедию, потому что это необходимо для реабилитации ребят. На нее как раз приехал наш актер с фронта. Говорит: "Я успел на второй акт, когда она завершилась, все аплодировали, здесь я понял, что я забыл, где нахожусь". В этом и есть магия театра. Для меня это счастье", — делится Юлия Пивоварова.

Важные события в Одессе не могли обойти произведение команду театра. Речь о сносе памятника Екатерине II. Театралы решили обыграть это событие в классическом спектакле, таким образом добавив современную окраску событиям, которые отзывались и в древности.

"Мы меняем что-то в спектаклях, как вот в "Ночь перед Рождеством", потому что тогда еще памятник Екатерине второй не сняли. И режиссер Алексей Гнатковский ставил ее по инсценировке нашего корифея, чье имя носит театр, Василия Василько и сказал:" В нынешних реалиях казаки просто не могут стоять на коленях перед Екатериной, как это было в оригинале. Сегодня это унижает нас", — говорит Пивоварова.

Спектакли в Одесском академическом музыкально-драматическом театре им. В.Василько идут в ногу с современностью. В частности, в спектакле "Ночь перед Рождеством" осовременили и аранжировки — колядки в джазовом стиле.