Нові акценти у виставах Українського театру в Одесі, - Юлія Пивоварова

Частину вистав довелося закрити

Повномасштабне вторгнення росії в Україну дало чітке розуміння того, що культурна ідентичність дуже важлива. Проте процес її становлення та метаморфоз в Україні розпочинався зі складнощами, зокрема кадровими.

В ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE змінами поділилася директорка українського театру в Одесі Юлія Пивоварова.

"Частину вистав довелося зняти, бо поїхали актори. А взагалі вистава живе сім років. Одна з вистав, яку я прибрала сама, і це було принципово, — "Кохання без слів". Це був гімн радянському союзу. Кожна вистава має свій темпоритм, зараз хочеться її по-новому сприймати", — каже Юлія.

Очільниця українського театру зазначила, що старі вистави не відкликаються сучасним людям. Хоча ідеологічні моменти у виставах театру імені Василя Василька, поміняли значно раніше. Також Юлія каже, що керівництво українського встигло відновити значну кількість нашого репертуару, але деякі вистави закрили, бо вони були розраховані під конкретних акторів.

"Зараз ось поставили комедію. Ми багато працюємо з волонтерами, з військовослужбовцями, й вони попросили поставити комедію, бо це необхідно для реабілітації хлопців. На неї саме приїхав наш актор з фронту. Каже: "Я встиг на другий акт, коли вона завершилась, всі аплодували, тут я зрозумів, що я забув, де знаходжусь". В цьому і є магія театру. Для мене це щастя", — ділиться Юлія Пивоварова.

Важливі події в Одесі не могли обійти твору команду театру. Мова про знесення пам’ятника Катерині II. Театрали вирішили обіграти цю подію у класичній виставі, таким чином додавши сучасного забарвлення подіям, які відгукувалися й в давнину.

"Ми міняємо щось у виставах, як от у "Ніч перед Різдвом", бо тоді ще пам'ятник Катерині другий не зняли. І режисер Олексій Гнатковський ставив її за інсценуванням нашого корифея, чиє ім’я носить театр, Василя Василька й сказав: "У нинішніх реаліях козаки просто не можуть стояти на колінах перед Катериною, як це було в оригіналі. Сьогодні це принижує нас", — каже Пивоварова.

Вистави в Одеському академічному музично-драматичному театрі ім. В.Василька йдуть в ногу з сучасністю. Зокрема у виставі "Ніч перед Різдвом" осучаснили й аранжування — колядки в джазовому стилі.