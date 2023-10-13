Конфликт в Израиле с ХАМАС нужно прекратить, чтобы не допустить еще одной полномасштабной войны — Зеленский

Очередь волонтеров в пункт сдачи крови в Израиле. Фото: Леонид Барац

Террористы должны ответить за то, что сделали на Ближнем Востоке и больше не имели возможности провоцировать войны. Весь мир должен приложить усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Одессе.

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"Сейчас важно, чтобы все субъекты глобальной политики приложили усилия для недопущения региональной эскалации и разжигания новой полномасштабной войны. Террористы заинтересованы в таких шагах. В такой катастрофической дестабилизации", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что все в мире, кто ценит жизнь и людей, заинтересованы в том, чтобы террористы отвечали за содеянное, а на Ближнем Востоке были сохранены все достижения в сотрудничестве.

Отметим, что на территории Израиля все еще находятся граждане Украины, которые не могут выехать. Также в результате террористической атаки со стороны ХАМАС погибло 12 граждан Украины. Восемь человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

К тому же посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в плену боевиков ХАМАС могут находиться украинцы.

Кроме этого, руководитель ГУР Кирилл Буданов привел факты о причастности России к поддержке боевиков ХАМАСа и подчеркнул, что мир приближается к Третьей мировой войне.