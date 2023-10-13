Конфлікт в Ізраїлі потрібно припинити, аби не допустити ще однієї повномасштабної війни — Зеленський

Війна в Ізраїлі: не можна допустити ескалацію конфлікту, — Зеленський
Терористи повинні відповісти за те, що зробили на Близькому Сході і більше не мали можливості провокувати війни. Весь світ має докласти зусиль, щоб не допустити ескалації конфлікту.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Одесі.
"Зараз важливо, щоб всі субʼєкти глобальної політики доклали зусиль для недопущення регіональної ескалації та розпалення нової повномасштабної війни. Терористи зацікавленні в таких кроках. В такій катастрофічній дестабілізації", — наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський також наголосив, що усі в світі, хто цінує життя та людей, зацікавленні в тому, щоб терористи відповідали за скоєне, а на Близькому Сході були збережені всі досягнення у співпраці.
Зазначимо, що на території Ізраїлю досі перебувають громадяни України, які не можуть виїхати. Також у внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім людей і досі вважаються зниклими безвісти.
До того ж посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що у полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати українці.
Крім цього, очільник ГУР Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу та наголосив, що світ наближається до Третьої світової війни.
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