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Війна в Ізраїлі: не можна допустити ескалацію конфлікту, — Зеленський

13 жовтня 2023 20:20
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Бакума Елена
журналіст
Конфлікт в Ізраїлі потрібно припинити, аби не допустити ще однієї повномасштабної війни — Зеленський
Черга волонтерів до пункту здачі крові в Ізраїлі. Фото: Леонід Барац
d869f3c4-e254-4603-8ee8-20e67762d800 - Бакума Елена
Бакума Елена
журналіст

Терористи повинні відповісти за те, що зробили на Близькому Сході і більше не мали можливості провокувати війни. Весь світ має докласти зусиль, щоб не допустити ескалації конфлікту.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Одесі.

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"Зараз важливо, щоб всі субʼєкти глобальної політики доклали зусиль для недопущення регіональної ескалації  та розпалення нової повномасштабної війни. Терористи зацікавленні в таких кроках. В такій катастрофічній дестабілізації", — наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський також наголосив, що усі в світі, хто цінує життя та людей, зацікавленні в тому, щоб терористи відповідали за скоєне, а на Близькому Сході були збережені всі досягнення у співпраці.

Зазначимо, що на території Ізраїлю досі перебувають громадяни України, які не можуть виїхати. Також у внаслідок терористичної атаки з боку ХАМАС загинули 12 громадян України. Вісім людей і досі вважаються зниклими безвісти.

До того ж посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що у полоні бойовиків ХАМАСу можуть перебувати українці.

Крім цього, очільник ГУР Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу та  наголосив, що світ наближається до Третьої світової війни. 

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