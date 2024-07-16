Экстремальные тренировки в Одессе: как учатся курсанты морской пехоты

Курсанты плавают в бассейне. Фото: Новини.LIVE

Они одними из первых встречают врага и остаются в тени. Героическое освобождение острова Змеиный, оборона плацдарма на левобережье Днепра и эвакуация собратьев с оккупированной Херсонщины — все сверхсложные задачи выполняют морские пехотинцы, постоянно совершенствующие свои навыки для выполнения задач. И это касается не только военных на задачах, но и будущих бойцов, которые присоединятся к рядам ВСУ.

Журналисты Новини.LIVE побывали на тренировках морских пехотинцев по выживанию на воде и узнали, как готовится украинская военная элита.

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Тренировка на выживание

Сегодня курсанты военной академии проходят множество тренировок на выживание, чтобы быть готовыми к применению этих знаний на практике, ведь большая война продолжается. Специфика морских пехотинцев состоит именно в том, чтобы хорошо держаться на воде.

"Мы усиливаем подготовку и занимаемся повышением физического уровня в плавании. Мы повышаем уровень курсантов, чтобы они увереннее чувствовали себя на воде и чтобы могли взаимодействовать, когда они находятся в открытом водоеме", — рассказал инструктор Михаил.

Инструктор по плаванию Михаил. Фото: Новини.LIVE

Тренер отмечает, что такая подготовка необходима каждому бойцу, чтобы выстоять и не растеряться во время любой незапланированной ситуации. Поэтому все начинается с разминки-плавания, а затем прилагаются упражнения на выносливость и нагрузку в виде тактического снаряжения.

"Конечно, каждый свои личные навыки совершенствует. Здесь все курсанты сталкиваются даже с самыми сложными задачами, как погружение в глубину. Это давление на глаза, на уши. Это все страшно, но со временем этот страх проходит. Они погружаются для того, чтобы уметь спасти человека, который оказался за бортом со всей экипировкой", — добавил тренер.

Тренировка пехотинцев в бассейне. Фото: Новини.LIVE

Но стоит отметить, что такие тренировки проходят исключительно в бассейне, ведь открытое море сегодня опасно. К тому же, курсанты должны быть под постоянным наблюдением, чтобы в случае экстренной ситуации тренер смог оперативно помочь.

Кто может учиться

Инструктор отмечает, что все курсанты с первого года обучения должны проходить тренировки для установления физического уровня подготовки. Но до выпуска не все могут научиться выполнять такие сложные нагрузки из-за психологических факторов и проблем со здоровьем. Так что после такого интенсива остается около половины.

"Эти люди военные и они понимают, что это все делается для них и для того, чтобы они были лучше в этом деле", — подчеркнул Михаил.

Курсанты на боевых учениях. Фото: Новини.LIVE

Как проходят тренировки

Курсант военной академии, будущий пехотинец, рассказывает, что тренировки в бассейне проходят раз в два дня. Там отрабатывают многие навыки, среди которых одним из самых главных является держание на воде.

"Военнослужащий должен долгое время держаться на воде, уметь оказывать помощь как себе, так и сослуживцами. Из коллективной подготовки — это спасение или выдержка на воде с группой", — сказал курсант военной академии Сергей.

Курсант военной академии Сергей. Фото: Новини.LIVE

В то же время Сергей подчеркнул, что помощь на воде обязательно нужна и ее необходимо усовершенствовать. В реальной жизни это может спасти жизнь собратьев.

"Здесь ничего сложного нет, но если человек из-за стресса не может держаться на воде, ему необходимо помочь. Хотя бы держать голову, чтобы он не задохнулся", — добавил курсант.

Но есть свои особенности. По словам третьекурсника, перед испытаниями по погрузке необходимо изучить все виды плавания. Для этого курсанты проплывают более 200 метров, также есть дополнительные физические упражнения вне воды.

"Почти через день занимаемся кроссфитом, это усиленная физическая подготовка. Это позволяет держать тело в тонусе", — рассказал третьекурсник.

Курсант военной академии. Фото: Новини.LIVE

Плавание с погрузкой

Также особым элементом отработки является тренировка с тяжестью. Речь идет о полной экипировке. Курсанты говорят, что основную нагрузку дает сама форма, бронежилет и другая амуниция, которая в сухом виде весит до 15 килограммов. И еще около 10 добавляет вода.

"У меня где-то плиты весят 3 килограмма. Плюс бронежилет, он весит до килограмма. Все итоги, боекомплект, возможно, какие-то дополнительные вещи. Это все будет весить в районе 12-15, а еще плюс вода", — подчеркнул Сергей.

Бронежилеты, с которыми тренируются курсанты. Фото: Новини.LIVE

Дополнительно будущие военнослужащие, прошедшие отбор после плавания, проходят курс "выживания на воде". Следует отметить, что это эксперимент, после которого он может быть введен в обязательный курс.

"Курсанты будут учиться и после его окончания скажут, что нужно усилить, что нужно доработать, где есть слабинка или где слишком сильная нагрузка. Пока это не трудно. Выживание на воде — это тренировка в гидрокостюме", — подчеркнул курсант военной академии.

Морские пехотинцы на тренировке. Фото: Новини.LIVE

Применение на практике

Инструкторы, военные и сами курсанты отмечают, что такие тренировки нужны не только курсантам, но и военным, уже выполняющим боевые задачи. Правильные навыки по выживанию на воде предпочитают бойцам ВСУ перед врагами, особенно, где проводятся операции по форсированию рек.

"На наиболее трудных направлениях является основной проблемой — это переправа. Поэтому коллективная подготовка по речным и морским задачам необходима. И это также нужно для саморазвития и для обогащения знаний каждого военнослужащего, эвакуации своих собратьев, ну и для победы", — подытожил курсант Сергей.

Курсанты надевают снаряжение. Фото: Новини.LIVE

К сожалению, война продолжается. Все действующие и будущие военные должны быть готовы к тяжелым условиям, ведь враг циничен и опасен. Но не следует забывать и гражданским, что бойцам необходима помощь и поддержка — это и есть верный путь к победе.