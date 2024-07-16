Екстремальні тренування в Одесі: як навчаються курсанти морської піхоти

Курсанти плавають у басейні. Фото: Новини.LIVE

Вони одними з перших зустрічають ворога та залишаються в тіні. Героїчне звільнення острова Зміїний, оборона плацдарму на лівобережжі Дніпра та евакуація побратимів з окупованої Херсонщини — усі ці надскладні задачі виконують морські піхотинці, які постійно удосконалюють свої навички для виконання завдань. І це стосується не лише військових на завданнях, а й майбутніх бійців, які долучаться до лав ЗСУ.

Журналісти Новини.LIVE побували на тренуваннях морських піхотинців з виживання на воді та дізналися, як готується українська військова еліта.

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Тренування на виживання

Сьогодні курсанти військової академії проходять безліч тренувань на виживання, щоб бути готовими для застосування цих знань на практиці, адже велика війна триває. Специфіка морських піхотинців полягає саме у тому, аби добре триматися на воді.

"Ми посилюємо підготовку і займаємося підвищенням фізичного рівня в плаванні. Ми підвищуємо рівень курсантів, щоб вони більш впевнено почувалися на воді та щоб могли взаємодіяти, коли вони перебувають у відкритій водоймі", — розповів інструктор Михайло.

Інструктор з плавання Михайло. Фото: Новини.LIVE

Тренер наголошує, що така підготовка необхідна кожному бійцю, щоб мати змогу вистояти та не розгубитися під час будь-якої незапланованої ситуації. Тому усе починається з розминки-плавання, а потім додаються вправи на витривалість та навантаження у вигляді тактичного спорядження.

"Звісно, кожен особисті свої навички удосконалює. Тут усі курсанти стикаються навіть з найскладнішими завданнями, як занурення у глибину. Це тиск на очі, на вуха. Це все страшно, але з часом цей страх проходить. Вони занурюються для того, щоб вміти врятувати людину, яка опинилася за бортом з усім екіпіруванням", — додав тренер.

Тренування піхотинців у басейні. Фото: Новини.LIVE

Але варто зазначити, що такі тренування відбуваються виключно у басейні, адже відкрите море сьогодні небезпечне. До того ж курсанти мають бути під постійним наглядом, щоб у разі екстреної ситуації тренер зміг оперативно допомогти.

Хто може навчатися

Інструктор зазначає, що усі курсанти з першого року навчання мають проходити такі тренування для встановлення фізичного рівня підготовки. Але до випуску не всі можуть навчитися виконувати такі складні навантаження через психологічні фактори та проблеми зі здоровʼям. Тож після такого інтенсиву залишається близько половини.

"Ці люди військові і вони розуміють, що це все робиться для них і для того, щоб вони були кращими в цій справі", — підкреслив Михайло.

Курсанти на бойових навчаннях. Фото: Новини.LIVE

Як проходять тренування

Курсант військової академії, майбутній піхотинець, розповідає, що тренування в басейні проходять раз на два дні. Там відпрацьовують багато навичок, серед яких однією з найголовніших є тримання на воді.

"Військовослужбовець повинен довгий час триматися на воді, вміти надавати допомогу як собі, так і співслужбовцям. З колективної підготовки — це порятунок або витримка на воді з групою", — сказав курсант військової академії Сергій.

Курсант військової академії Сергій. Фото: Новини.LIVE

Водночас Сергій наголосив, що допомога на воді обовʼязково потрібна та її необхідно удосконалювати. В реальному житті це може врятувати життя побратимів.

"Тут нічого складного немає, але якщо людина через стрес не може триматися на воді, їй необхідно допомогти. Хоча б тримати голову, аби вона не задихнулася", — додав курсант.

Але є свої особливості. За словами третьокурсника, перед випробуваннями з навантаження необхідно вивчити всі види плавання. Для цього курсанти пропливають понад 200 метрів, також є додаткові фізичні вправи поза межами води.

"Майже через день займаємося кросфітом, це посилена фізична підготовка. Це дає змогу тримати тіло в тонусі", — розповів третьокурсник.

Курсант військової академії. Фото: Новини.LIVE

Плавання з навантаженням

Також особливим елементом відпрацювання є тренування з вагою. Йдеться про повне екіпірування. Курсанти кажуть, що основне навантаження дає сама форма, бронежилет та інша амуніція, яка в сухому вигляді важить до 15 кілограмів. І ще близько 10 додає вода.

"У мене десь плити важать 3 кілограми. Плюс бронежилет, він важить до кілограма. Всі підсумки, боєкомплект, можливо, якісь додаткові речі. Це все буде важити в районі 12-15, а ще плюс вода", — наголосив Сергій.

Бронежилети, з якими тренуються курсанти. Фото: Новини.LIVE

Додатково майбутні військовослужбовці, які пройшли відбір після плавання, проходять курс "виживання на воді". Варто зазначити, що це експеримент, після якого його можуть запровадити в обовʼязковий курс.

"Курсанти будуть навчатися і після його закінчення скажуть, що потрібно посилити, що потрібно допрацювати, де є слабинка або де занадто сильне навантаження. Поки що це не важко. Виживанні на воді — це тренування у гідрокостюмі", — підкреслив курсант військової академії.

Морські піхотинці на тренуванні. Фото: Новини.LIVE

Застосування на практиці

Інструктори, військові та самі курсанти відзначають, що такі тренування потрібні не лише курсантам, а й військовим, які вже виконують бойові задачі. Правильні навички з виживання на воді надають бійцям ЗСУ перевагу перед ворогам, особливо де проводяться операції з форсування річок.

"На найбільш важких напрямках є основною проблемою — це переправа. Тому колективна підготовка з річкових та морських задач необхідна. І це також потрібно для саморозвитку і для збагачення знань кожного військовослужбовця, евакуації своїх побратимів, ну і для перемоги", — підсумував курсант Сергій.

Курсанти надягають спорядження. Фото: Новини.LIVE

На жаль, війна триває. І всі чинні та майбутні військові мають бути готові до важких умов, адже ворог цинічний та небезпечний. Але не слід забувати й цивільним, що бійцям необхідна допомога та підтримка — це і є правильний шлях до перемоги.