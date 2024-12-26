Какие документы нужны для службы по контракту в ВСУ

Украинские военные. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Чтобы подписать контракт и вступить в ряды ВСУ, нужно сначала выбрать, где и кем вы хотите служить. После этого необходимо предоставить пакет документов.

Об этом рассказали в Одесском областном ТЦК и СП.

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Прежде всего, нужно посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту учета, определить воинскую часть, где бы хотели служить, и избрать вакантную должность. Также можно прибыть в воинскую часть, в которой хотите проходить службу, пройти собеседование, ознакомиться с наличием вакансий и получить письменное согласие от командира.

Какие документы нужны

Для заключения контракта следует представить два экземпляра автобиографии — один написанный вручную, второй — распечатанный. Там нужно указать место и дату рождения, семейное положение, информацию о родных (в частности, о родственниках с оккупированных территорий или за границей) и официальный трудовой стаж. К автобиографии необходимо добавить:

характеристику с последнего места работы или учебы;

копию свидетельства о рождении;

копию паспорта (все страницы), для ID-карты — копию приложения;

копию идентификационного кода;

копию свидетельства образования (по возможности);

копию трудовой книжки (при наличии);

копию свидетельства о браке и рождении детей (при наличии);

копию водительского удостоверения (при наличии);

справку о несудимости (можно заказать бесплатно онлайн);

фотографии: 10 штук 3x4 и 2 штуки 9x12.

После этого нужно успешно пройти военно-врачебную комиссию по пригодности к прохождению службы и профессионально-психологическому отбору. Справку об этом также следует предоставить в ТЦК.

Напомним, ранее мы сообщали, кто из украинцев не подлежит призыву. Также мы писали, законно ли оставлять повестки в почтовых ящиках.