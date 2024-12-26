Які документи потрібні для служби за контрактом у ЗСУ

Українські військові. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Щоби підписати контракт і стати до лав ЗСУ, треба спочатку обрати, де і ким ви бажаєте служити. Після цього необхідно подати пакет документів.

Про це розповіли в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Насамперед треба відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку, визначити військову частину, де б хотіли служити, і обрати вакантну посаду. Також можна прибути до військової частини, в якій бажаєте проходити службу, пройти співбесіду, ознайомитися з наявністю вакансій та отримати письмову згоду від командира.

Які документи потрібні

Для укладення контракту слід подати два примірники автобіографії — один написаний вручну, другий — роздрукований. Там треба вказати місце й дату народження, сімейний стан, інформацію про рідних (зокрема, про родичів з окупованих територій чи за кордоном) та офіційний трудовий стаж. До автобіографії необхідно додати:

характеристику з останнього місця роботи або навчання;

копію свідоцтва про народження;

копію паспорту (усі сторінки), для ID-картки — копію додатку;

копію ідентифікаційного коду;

копію свідоцтва про освіту (за можливості);

копію трудової книжки (за наявності);

копію свідоцтва про шлюб та народження дітей (за наявності);

копію посвідчення водія (за наявності);

довідку про несудимість (можна замовити безкоштовно онлайн);

фотографії: 10 штук 3x4 та 2 штуки 9x12.

Після цього потрібно успішно пройти військово-лікарську комісію щодо придатності до проходження служби та професійно-психологічний відбір. Довідку про це також треба надати до ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто з українців не підлягає призову. Також ми писали, чи законно залишати повістки у поштових скриньках.