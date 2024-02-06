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Военные из Одесской области могут приобрести жилье под 0% — как именно

6 февраля 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Военные из Одесской области могут приобрести жилье под 0% — как именно
Жилье для военных. Фото: АрмияInform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Военнослужащие из Одесской области могут получить кредит на покупку жилья на льготных условиях. Речь идет о беспроцентном займе по государственной программе "єОселя".

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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"ПриватБанк и Одесская областная военная администрация подписали двусторонний договор о сотрудничестве в части компенсации процентов на приобретение жилья по государственной программе "єОселя", — говорится в сообщении.

Какие условия кредитования

Согласно условиям программы, военные могут оформить ипотечный кредит под 3% годовых, которые компенсируются за счет областного бюджета. Сейчас категория жилья расширена, поэтому приобрести можно не только квартиру, но и частные дома.

Как подать заявку на ипотеку

Подавать заявки можно оперативно через программу государственных услуг "Дія".

Достаточно всего несколько кликов, чтобы данные заявителя автоматически подтянулись из реестров. После этого нужно отправить заявку в один или несколько банков, а "Дія" отправит уведомление о вердикте.

Напомним, украинцам озвучили главные мифы, касающиеся регистрации в квартире родственников или посторонних. В частности, объяснили, можно ли в связи с этим потерять часть жилья.

Ранее мы писали, что в Украине снова обновили правила процедуры предоставления денежной компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны жилье. Изменения касаются площади такой недвижимости.

Одесса
кредиты
ипотека
Одесская область
военные
жилье
Одесская ОГА
єОселя

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