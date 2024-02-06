Військові з Одещини можуть придбати житло під 0% — як саме

Житло для військових. Фото: АрміяІnform

Військовослужбовці з Одеської області мають змогу отримати кредит на купівлю житла за пільговими умовами. Йдеться про безвідсоткову позику за державною програмою "єОселя".

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку.

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"ПриватБанк та Одеська обласна військова адміністрація підписали двосторонній договір про співробітництво в частині компенсації відсотків на придбання житла за державною програмою "єОселя"", — йдеться в повідомленні.

Які умови кредитування

Відповідно до умов програми, військові можуть оформити іпотечний кредит під 3% річних, які компенсуються коштом обласного бюджету. Наразі категорію житла розширено, тож придбати можна не лише квартиру, а й приватні будинки.

Як подати заявку на іпотеку

Подавати заявки можна оперативно через програму державних послуг "Дія".

Достатньо лише кілька кліків, щоб дані заявника автоматично підтягнулися з реєстрів. Після цього потрібно надіслати заявку в один чи кілька банків, а "Дія" надішле сповіщення щодо вердикту.

Нагадаємо, українцям озвучили головні міфи, що стосуються реєстрації у квартирі родичів чи сторонніх осіб. Зокрема, пояснили, чи можна у зв'язку з цим втратити частину житла.

Раніше ми писали, що в Україні знову оновили правила процедури надання грошової компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло. Зміни стосуються площі такої нерухомості.