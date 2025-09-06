Военного в Одесской области оштрафовали за избиение жены

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Одесской области между военным и его женой произошла ссора. В ходе которой воин избил жену. Это зафиксировали правоохранители. Злоумышленнику назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В Татарбунарах, возле одного из домовладений в Одесской области произошла ссора между военным и его женой. Мужчина схватил женщину за волосы, ударил ее головой о металлическую калитку и кулаком по лицу. В результате она получила ссадины и синяк, которые медики отнесли к легким телесным повреждениям.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 510 гривен. При этом учтено, что он искренне раскаялся, а обстоятельств, отягчающих вину, суд не установил.

Напомним, мы писали, что в Днепре судили военного, убившего 4 человека. Также мы сообщали, что подозрение объявили еще одному фигуранту дела о предоставлении неправомерной выгоды Председателю Верховного Суда.