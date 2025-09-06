Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Военный на Одесчине избил жену — как наказал суд

Военный на Одесчине избил жену — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 01:36
Военного в Одесской области оштрафовали за избиение жены
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Одесской области между военным и его женой произошла ссора. В ходе которой воин избил жену. Это зафиксировали правоохранители. Злоумышленнику назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В Татарбунарах, возле одного из домовладений в Одесской области произошла ссора между военным и его женой. Мужчина схватил женщину за волосы, ударил ее головой о металлическую калитку и кулаком по лицу. В результате она получила ссадины и синяк, которые медики отнесли к легким телесным повреждениям.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал свою вину и согласился на рассмотрение дела в упрощенном порядке. Суд признал военного виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 510 гривен. При этом учтено, что он искренне раскаялся, а обстоятельств, отягчающих вину, суд не установил.

Напомним, мы писали, что в Днепре судили военного, убившего 4 человека. Также мы сообщали, что подозрение объявили еще одному фигуранту дела о предоставлении неправомерной выгоды Председателю Верховного Суда.

Одесса избиение Одесская область Криминал Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации