Військового на Одещині оштрафували за побиття дружини

В Одеській області між військовим та його дружиною сталася сварка. У ході якої воїн побив дружину. Це зафіксували правоохоронці. Зловмиснику призначили покарання.

Деталі справи

У Татарбунарах, біля одного з домоволодінь на Одещині сталася сварка між військовим та його дружиною. Чоловік схопив жінку за волосся, вдарив її головою об металеву хвіртку та кулаком по обличчю. В результаті вона отримала садна та синець, які медики віднесли до легких тілесних ушкоджень.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Суд визнав військового винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. При цьому враховано, що він щиро розкаявся, а обставин, які обтяжують провину, суд не встановив.

