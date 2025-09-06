Відео
Головна Одеса Військовий на Одещині побив дружину — як покарав суд

Військовий на Одещині побив дружину — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 01:36
Військового на Одещині оштрафували за побиття дружини
Суддівський молоток. Фото: Freepik

В Одеській області між військовим та його дружиною сталася сварка. У ході якої воїн побив дружину. Це зафіксували правоохоронці. Зловмиснику призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У Татарбунарах, біля одного з домоволодінь на Одещині сталася сварка між військовим та його дружиною. Чоловік схопив жінку за волосся, вдарив її головою об металеву хвіртку та кулаком по обличчю. В результаті вона отримала садна та синець, які медики віднесли до легких тілесних ушкоджень.

Як покарали

Обвинувачений повністю визнав свою провину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Суд визнав військового винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 510 гривень. При цьому враховано, що він щиро розкаявся, а обставин, які обтяжують провину, суд не встановив.

Нагадаємо, ми писали, що у Дніпрі судили військового, який вбив 4 людей. Також ми повідомляли, що підозру оголосили ще одному фігуранту справи щодо надання неправомірної вигоди Голові Верховного Суду.

Одеса побиття Одеська область Кримінал Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
