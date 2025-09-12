Видео
Главная Одесса Военный избил жену — какое наказание вынес суд на Одесчине

Военный избил жену — какое наказание вынес суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 01:36
Суд в Одесской области оштрафовал военного за избиение жены
Молоток судьи на столе. Фото: depositphotos

В Одесской области военный в состоянии алкогольного опьянения совершил домашнее насилие против своей жены. Женщина получила легкие телесные повреждения. За содеянное мужчина заплатит штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В Любашевке Одесской области, военнослужащий, находясь дома навеселе, поссорился с женой. Во время конфликта он несколько раз ударил женщину кулаком в лицо, плечо, грудь и пах. Потерпевшая получила многочисленные синяки, которые отнесли к категории легких телесных повреждений.

Во время рассмотрения дела мужчина полностью признал свою вину. Он согласился, чтобы производство рассматривали в упрощенном порядке, без его присутствия. Жена также не возражала против такого рассмотрения.

Как наказали

Суд учел, что военный имеет семью и ребенка, ранее не привлекался к уголовной ответственности и выразил раскаяние. В то же время отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения против члена семьи. В результате суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа - 850 гривен.

Напомним, мы писали, что в Черкасской области судили мужчину, собиравшего данные для ФСБ. Также мы сообщали, что в Хмельницкой области мужчина до смерти избил знакомого.

