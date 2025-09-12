Відео
Головна Одеса Військовий побив дружину — яке покарання виніс суд на Одещині

Військовий побив дружину — яке покарання виніс суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 01:36
Суд на Одещині оштрафував військового за побиття дружини
Молоток судді на столі. Фото: depositphotos

В Одеській області військовий у стані алкогольного сп’яніння вчинив домашнє насильство проти своєї дружини. Жінка отримала легкі тілесні ушкодження. За скоєне чоловік сплатить штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.



Деталі справи

У Любашівці, на Одещині, військовослужбовець, перебуваючи вдома напідпитку, посварився з дружиною. Під час конфлікту він кілька разів ударив жінку кулаком у обличчя, плече, груди та пах. Потерпіла отримала численні синці, які віднесли до категорії легких тілесних ушкоджень.

Під час розгляду справи чоловік повністю визнав свою вину. Він погодився, щоб провадження розглядали у спрощеному порядку, без його присутності. Дружина також не заперечувала проти такого розгляду.

Як покарали

Суд врахував, що військовий має сім’ю та дитину, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та висловив каяття. Водночас обтяжуючою обставиною стало те, що злочин було вчинено в стані алкогольного сп’яніння проти членкині сім’ї. У результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

Нагадаємо, ми писали, що у Черкаській області судили чоловіка, який збирав дані для ФСБ. Також ми повідомляли, що на Хмельниччині чоловік до смерті побив знайомого.

Одеса суд армія Одеська область Новини Одеси покарання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
