Главная Одесса Военный с Одесчины привез домой гранаты — как наказал суд

Военный с Одесчины привез домой гранаты — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 01:36
Военного из Болграда судят за гранаты и наркотики
Молоток судьи. Фото иллюстративное: freepik

Старший солдат из Одесской области хранил дома вывезенное из зоны боевых действий оружие. Кроме того, он изготавливал каннабис и покупал другие психотропы. На суде он признал вину и просил о более мягком наказании.

Об этом Новости.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Старший солдат из Болграда Одесской области во время выполнения задач в зоне боевых действий в Сумской области подобрал два корпуса гранат Ф-1 и запалы к ним. Военный привез их домой и оставил в рюкзаке, а часть хранил в коридоре. Во время обыска полиция изъяла боеприпасы.

Также в его доме нашли высушенный каннабис и кристаллические вещества, которые экспертиза определила как PVP - особо опасное психотропное вещество. Его он заказал через Telegram и получил в почтомате "Новой почты".

Как наказали

В суде мужчина признал вину и объяснил, что сожалеет о содеянном. Прокурор просил четыре года заключения, но с испытательным сроком один год. Защита настаивала на смягчении наказания. Суд учел искреннее раскаяние, положительные характеристики и службу в армии и признал его виновным.

Окончательное наказание — четыре года лишения свободы, однако военного освободили от отбывания с испытательным сроком один год. В течение этого времени он будет находиться под наблюдением командования части и обязан периодически являться в соответствующие органы.

Одесса суд Одесская область Криминал Новости Одессы воины
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
