Військового з Болграда судять за гранати та наркотики

Старший солдат з Одещини зберігав вдома вивезену із зони бойових дій зброю. Крім того, він виготовляв канабіс і купував інші психотропи. На суді він визнав провину та просив про м’якше покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Старший солдат з Болграда Одеської області під час виконання завдань у зоні бойових дій на Сумщині підібрав два корпуси гранат Ф-1 та запали до них. Військовий привіз їх додому і залишив у рюкзаку, а частину зберігав у коридорі. Під час обшуку поліція вилучила боєприпаси.

Також у його помешканні знайшли висушений канабіс і кристалічні речовини, які експертиза визначила як PVP — особливо небезпечну психотропну речовину. Її він замовив через Telegram та отримав у поштоматі "Нової пошти".

Як покарали

У суді чоловік визнав провину та пояснив, що шкодує про вчинене. Прокурор просив чотири роки ув’язнення, але з випробувальним терміном один рік. Захист наполягав на пом’якшенні покарання. Суд урахував щире каяття, позитивні характеристики та службу в армії й визнав його винним.

Остаточне покарання — чотири роки позбавлення волі, проте військового звільнили від відбування з випробувальним терміном один рік. Протягом цього часу він перебуватиме під наглядом командування частини та зобов’язаний періодично з’являтися до відповідних органів.

