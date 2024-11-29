Военный покинул фронт, как его наказал суд

Человек в камуфляже. Фото: иллюстративное/соцсети

Военный покинул базовый лагерь на линии фронта, потому что у его подразделения не было оружия, чтобы противостоять вражеским обстрелам. Затем он снова вернулся на службу. Но суд все равно признал его виновным.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Березнеговатского районного суда Николаевской области.

Читайте также:

Подробности дела

Стрелец пулеметного взвода служил на линии фронта в Николаевской области. Его подразделение попало под постоянные обстрелы. Поскольку средств защиты и необходимого обеспечения бойцов не было, они решили отойти с позиций. Боец покинул базовый лагерь и уехал домой. Там он встал на учет в ТЦК. Через два месяца мужчина вернулся на военную службу, но вскоре был демобилизован, потому что ему исполнилось 60 лет.

Что решил суд

Судья учел, что обвиняемый ранее не испытывал проблем с законом, является участником боевых действий и вернулся на военную службу. И все же назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Этот приговор военный может оспорить в апелляционном суде.

Напомним, в Днепропетровской области судили военного, который не вернулся на службу после отпуска. Также на Львовщине боец дважды ходил в СОЧ.