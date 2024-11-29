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Військовий залишив передову та поїхав додому — що вирішив суд

29 листопада 2024 21:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військовий залишив фронт, як його покарав суд
Чоловік у камуфляжі. Фото: ілюстративне/соцмережі
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Військовий залишив базовий табір на лінії фронту, бо у його підрозділу не було зброї, щоби протистояти ворожим обстрілам. Потім він знову повернувся до служби. Але суд все одно визнав його винним.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Березнегуватського районного суду Миколаївської області

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Подробиці справи

Стрілець кулеметного взводу служив на лінії фронту у Миколаївській області. Його підрозділ потрапив під постійні обстріли. Оскільки засобів захисту та необхідного забезпечення у бійців не було, вони вирішили відійти з позицій. Боєць залишив базовий табір і поїхав додому. Там він став на облік у ТЦК. За два місяці чоловік повернувся на військову службу, але скоро був демобілізований, бо йому виповнилося 60 років.    

Що вирішив суд

Суддя врахував, що обвинувачений раніше не мав проблем з законом, є учасником бойових дій і повернувся на військову службу. Та все ж таки призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Цей вирок військовий може оскаржити в апеляційному суді. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судили військового, який не повернувся на службу після відпустки. Також на Львівщині боєць двічі ходив у СЗЧ.

суд Миколаївська область військовослужбовці СЗЧ судові рішення

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