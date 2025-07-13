Военнослужащего осудили за отрицание агрессии России

Солдат отрицал государственность Украины — приговор суда в Одессе
Военнослужащего осудили за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины. В разговоре с офицером он заявлял, что война — это "противостояние Запада и России", а Украина "управляемая извне". Суд признал это отрицанием агрессии и назначил наказание.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный отрицал государственность Украины
Солдат одной из воинских частей в Одессе получил два года лишения свободы за антиукраинские высказывания, которые квалифицированы как отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации.
Происшествие произошло 1 декабря 2023 года в служебном помещении. Во время разговора с заместителем командира батальона военнослужащий заявил, что это не Россия напала на Украину, а якобы Запад ведет войну против России "украинскими руками". Он назвал украинцев "дровами в котле войны" и прямо сказал, что не признает Украину как самостоятельное государство.
Эти слова были записаны во время негласного следственного действия. Аудио и видео предоставили экспертам. Те подтвердили, что высказывания содержат четкие признаки отрицания агрессии России против Украины, в частности трактовки войны как внутреннего конфликта, а также признаки унижения суверенитета Украины.
Какое наказание
Во время судебного заседания обвиняемый не отрицал факты, однако утверждал, что не имел намерения совершать преступление. В то же время он подтвердил, что считает Украину несамостоятельной страной.
По заключению пробационной службы, он представляет средний риск для общества, а его убеждения — прокриминальные. Несмотря на это, суд решил, что наказание без изоляции не будет эффективным. Солдат получил два года лишения свободы. В срок будет засчитано время, проведенное под домашним арестом.
Также с него взыщут 22 718 гривен в пользу государства — это расходы на проведение судебной экспертизы.
Напомним, в Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации. Также мы сообщали, что старший следователь по особо важным делам управления СБУ разгласил данные досудебного расследования, которые были государственной тайной.
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