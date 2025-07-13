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Главная Одесса Солдат отрицал государственность Украины — приговор суда в Одессе

Солдат отрицал государственность Украины — приговор суда в Одессе

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 01:39
Военнослужащего осудили за отрицание агрессии России
Судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащего осудили за публичное отрицание вооруженной агрессии России против Украины. В разговоре с офицером он заявлял, что война — это "противостояние Запада и России", а Украина "управляемая извне". Суд признал это отрицанием агрессии и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный отрицал государственность Украины

Солдат одной из воинских частей в Одессе получил два года лишения свободы за антиукраинские высказывания, которые квалифицированы как отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации.

Происшествие произошло 1 декабря 2023 года в служебном помещении. Во время разговора с заместителем командира батальона военнослужащий заявил, что это не Россия напала на Украину, а якобы Запад ведет войну против России "украинскими руками". Он назвал украинцев "дровами в котле войны" и прямо сказал, что не признает Украину как самостоятельное государство.

Эти слова были записаны во время негласного следственного действия. Аудио и видео предоставили экспертам. Те подтвердили, что высказывания содержат четкие признаки отрицания агрессии России против Украины, в частности трактовки войны как внутреннего конфликта, а также признаки унижения суверенитета Украины.

Какое наказание

Во время судебного заседания обвиняемый не отрицал факты, однако утверждал, что не имел намерения совершать преступление. В то же время он подтвердил, что считает Украину несамостоятельной страной.

По заключению пробационной службы, он представляет средний риск для общества, а его убеждения — прокриминальные. Несмотря на это, суд решил, что наказание без изоляции не будет эффективным. Солдат получил два года лишения свободы. В срок будет засчитано время, проведенное под домашним арестом.

Также с него взыщут 22 718 гривен в пользу государства — это расходы на проведение судебной экспертизы.

Напомним, в Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации. Также мы сообщали, что старший следователь по особо важным делам управления СБУ разгласил данные досудебного расследования, которые были государственной тайной.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы війна судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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