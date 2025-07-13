Військовослужбовця засудили за заперечення агресії Росії

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовця засудили за публічне заперечення збройної агресії Росії проти України. У розмові з офіцером він заявляв, що війна — це "протистояння Заходу й Росії", а Україна "керована ззовні". Суд визнав це запереченням агресії та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий заперечував державність України

Солдат однієї з військових частин в Одесі отримав два роки позбавлення волі за антиукраїнські висловлювання, які кваліфіковані як заперечення збройної агресії Російської Федерації.

Подія сталася 1 грудня 2023 року в службовому приміщенні. Під час розмови з заступником командира батальйону військовослужбовець заявив, що це не Росія напала на Україну, а нібито Захід веде війну проти Росії "українськими руками". Він назвав українців "дровами у казані війни" та прямо сказав, що не визнає Україну як самостійну державу.

Ці слова були записані під час негласної слідчої дії. Аудіо та відео надали експертам. Ті підтвердили, що висловлювання містять чіткі ознаки заперечення агресії Росії проти України, зокрема трактування війни як внутрішнього конфлікту, а також ознаки приниження суверенітету України.

Яке покарання

Під час судового засідання обвинувачений не заперечував факти, однак стверджував, що не мав наміру вчиняти злочин. Водночас він підтвердив, що вважає Україну несамостійною країною.

За висновками пробаційної служби, він становить середній ризик для суспільства, а його переконання — прокримінальні. Попри це, суд вирішив, що покарання без ізоляції не буде ефективним. Солдат отримав два роки позбавлення волі. У строк буде зараховано час, проведений під домашнім арештом.

Також з нього стягнуть 22 718 гривень на користь держави — це витрати на проведення судової експертизи.

Нагадаємо, на Одещині судили бойового медика за ухилення від мобілізації. Також ми повідомляли, що старший слідчий в особливо важливих справах управління СБУ розголосив дані досудового розслідування, які були державною таємницею.