Питание военных в медучреждениях Одесской области - как улучшат

Военнослужащие в столовой. Фото иллюстративное: Ukrainian Military Pages

В Одесской области усилят контроль над питанием в медицинских учреждениях, где проходят лечение военнослужащие. Соответствующие инспекции будут проверять выполнение договоров и условия обеспечения пациентов едой.

О принятых во время совещания решениях сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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Сообщение департамента. Фото: скриншот

Инспекции военных медучреждений

Контроль качества питания стал одним из ключевых вопросов селекторного совещания. Во время него обсудили состояние заключения договоров о возмещении расходов на улучшенное питание, а также отчетность медицинских учреждений о выполнении этих обязательств.

"Медицинские учреждения обязаны обеспечить военнослужащих качественным и сбалансированным питанием. Контроль за этим будет системным — вводится ежемесячный мониторинг, а до 1 апреля 2025 года все учреждения пройдут аудит", — отметили в департаменте.

По итогам совещания принято решение об определении ответственных лиц, которые будут следить за соблюдением требований к пищевым продуктам в медучреждениях.

Напомним, мы писали о 10 крупнейших поставщиках еды для ВСУ. А также, как выплачивают зарплату и помощь военным, которые проходят лечение.