Харчування військових у медзакладах Одещини - як покращать

Військовослужбовці у столовій. Фото ілюстративне: Ukrainian Military Pages

В Одеській області посилять контроль над харчуванням у медичних закладах, де проходять лікування військовослужбовці. Відповідні інспекції будуть перевіряти виконання договорів та умови забезпечення пацієнтів їжею.

Про прийняті під час наради рішення повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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Допис департаменту. Фото: скриншот

Інспекції військових медзакладів

Контроль якості харчування став одним із ключових питань селекторної наради. Під час неї обговорили стан укладання договорів щодо відшкодування витрат на покращене харчування, а також звітність медичних установ про виконання цих зобов’язань.

"Медичні заклади зобов’язані забезпечити військовослужбовців якісним та збалансованим харчуванням. Контроль за цим буде системним — запроваджується щомісячний моніторинг, а до 1 квітня 2025 року всі установи пройдуть аудит", — зазначили у департаменті.

За підсумками наради ухвалено рішення про визначення відповідальних осіб, які слідкуватимуть за дотриманням вимог до харчових продуктів у медзакладах.

Нагадаємо, ми писали про 10 найбільших постачальників їжі для ЗСУ. А також, як виплачують зарплату та допомогу військовим, які проходять лікування.