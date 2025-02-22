Харчування військових у медзакладах Одещини - як покращать

Військових в одеських медзакладах чекають інспекції — чому
В Одеській області посилять контроль над харчуванням у медичних закладах, де проходять лікування військовослужбовці. Відповідні інспекції будуть перевіряти виконання договорів та умови забезпечення пацієнтів їжею.
Про прийняті під час наради рішення повідомили у Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.
Інспекції військових медзакладів
Контроль якості харчування став одним із ключових питань селекторної наради. Під час неї обговорили стан укладання договорів щодо відшкодування витрат на покращене харчування, а також звітність медичних установ про виконання цих зобов’язань.
"Медичні заклади зобов’язані забезпечити військовослужбовців якісним та збалансованим харчуванням. Контроль за цим буде системним — запроваджується щомісячний моніторинг, а до 1 квітня 2025 року всі установи пройдуть аудит", — зазначили у департаменті.
За підсумками наради ухвалено рішення про визначення відповідальних осіб, які слідкуватимуть за дотриманням вимог до харчових продуктів у медзакладах.
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