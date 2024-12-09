Графики отключений и адреса ремонтов в Одессе 9 декабря

Отключения света в Одессе сегодня — новые графики и ремонты
В понедельник, 9 декабря, в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Кроме того, сотни одесситов останутся без электричества на весь день из-за плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 9 декабря
1 группа: отключение с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 14:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайт ДТЭК.
Плановые работы
Южный РЭС:
- Седьмая, 3, 1;
- Проектируемая, 6/1.
Работы до 17:00.
- Абрикосовая;
- Дачная, 4/2;
- Длинная;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84, 88, 91, 98-104,195;
- Айвазовского (Тимиразева);
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- переулок Абрикосовый, 1-43;
- Равенства, 92;
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- Николая Боровского, 1/17, корп.2.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Базарная, 77, 85;
- Богдана Хмельницкого, 4-14;
- Большая Арнаутская, 86-123;
- Заславского, 27-33, 38;
- Европейская, 2, 4;
- Литвака Бориса, 32/34;
- Малая Арнаутская, 100–119;
- Мечникова, 92-100;
- Новощепной ряд, 11, 13, 19;
- Пантелеймоновская, 95;
- Преображенская, 81–85;
- Старопортофранковская, 101-143;
- Утесова, 13, 16;
- площадь Европейская, 4а, 6;
- переулок Книжный, 1-23;
- спуск Военный, 3.
Работы до 17:00.
- Б-р Французский, 14а, б;
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
- Академическая, 10, 10а;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Большая Арнаутская, 33-53;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Гимназическая, 3–30;
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
- Канатная, 72-78;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 20-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Княжеская, 6;
- Предельная, 25-74;
- Косяченко Алексея, 1-54/2;
- Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17;
- Малая Арнаутская, 36-59;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Новосельского, 9, 20, 22;
- Вадима Корженко (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52;
- Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 56;
- Пастера, 8-12;
- Платанова;
- Итальянская (Пушкинская), 41-71;
- Радостная, 114, 116;
- Святослава Рихтера;
- Сеченова, 3,7,9;
- Сельская, 29-44;
- Татьяны Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
- Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
- Успенская, 61;
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
- переулок Сиреневый, 2/корп.2;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5,7,9;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7 – 37;
- проезд Сиреневый, 1-6.
Работы до 19:00.
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