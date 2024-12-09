Графики отключений и адреса ремонтов в Одессе 9 декабря

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

В понедельник, 9 декабря, в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Кроме того, сотни одесситов останутся без электричества на весь день из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: скриншот

График отключения света на 9 декабря

1 группа: отключение с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.

2 группа: отключение с 10:00 до 14:00.

3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.

4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

6 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайт ДТЭК.

Плановые работы

Южный РЭС:

Седьмая, 3, 1;

Проектируемая, 6/1.

Работы до 17:00.

Абрикосовая;

Дачная, 4/2;

Длинная;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84, 88, 91, 98-104,195;

Айвазовского (Тимиразева);

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;

переулок Абрикосовый, 1-43;

Равенства, 92;

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

Николая Боровского, 1/17, корп.2.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Базарная, 77, 85;

Богдана Хмельницкого, 4-14;

Большая Арнаутская, 86-123;

Заславского, 27-33, 38;

Европейская, 2, 4;

Литвака Бориса, 32/34;

Малая Арнаутская, 100–119;

Мечникова, 92-100;

Новощепной ряд, 11, 13, 19;

Пантелеймоновская, 95;

Преображенская, 81–85;

Старопортофранковская, 101-143;

Утесова, 13, 16;

площадь Европейская, 4а, 6;

переулок Книжный, 1-23;

спуск Военный, 3.

Работы до 17:00.

Б-р Французский, 14а, б;

Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;

Академическая, 10, 10а;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Большая Арнаутская, 33-53;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Гимназическая, 3–30;

Йозефа Прибика (Минская), 30-49;

Канатная, 72-78;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 20-33/1;

Клименко, 25, 33в;

Княжеская, 6;

Предельная, 25-74;

Косяченко Алексея, 1-54/2;

Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17;

Малая Арнаутская, 36-59;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Новосельского, 9, 20, 22;

Вадима Корженко (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52;

Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 56;

Пастера, 8-12;

Платанова;

Итальянская (Пушкинская), 41-71;

Радостная, 114, 116;

Святослава Рихтера;

Сеченова, 3,7,9;

Сельская, 29-44;

Татьяны Тесс, 1-19г, 34а, 43б;

Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

Успенская, 61;

переулок 1-й, 2-й Сиреневый;

переулок Сиреневый, 2/корп.2;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5,7,9;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7 – 37;

проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Напомним, ранее мы писали, когда ждать роста тарифов на свет. Также мы сообщали, какую ситуацию в энергетике эксперты прогнозируют зимой.