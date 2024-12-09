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Отключения света в Одессе сегодня — новые графики и ремонты

9 декабря 2024 09:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключений и адреса ремонтов в Одессе 9 декабря
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В понедельник, 9 декабря, в Одессе действуют стабилизационные отключения света. Кроме того, сотни одесситов останутся без электричества на весь день из-за плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графика света. Фото: скриншот

График отключения света на 9 декабря

1 группа: отключение с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00.
2 группа: отключение с 10:00 до 14:00.
3 группа: отключение с 12:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: отключение с 08:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
6 группа: отключение с 09:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайт ДТЭК.

Плановые работы

Южный РЭС:

  • Седьмая, 3, 1;
  • Проектируемая, 6/1.

Работы до 17:00.

  • Абрикосовая;
  • Дачная, 4/2;
  • Длинная;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84, 88, 91, 98-104,195;
  • Айвазовского (Тимиразева);
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-43;
  • Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • Николая Боровского, 1/17, корп.2.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Базарная, 77, 85;
  • Богдана Хмельницкого, 4-14;
  • Большая Арнаутская, 86-123;
  • Заславского, 27-33, 38;
  • Европейская, 2, 4;
  • Литвака Бориса, 32/34;
  • Малая Арнаутская, 100–119;
  • Мечникова, 92-100;
  • Новощепной ряд, 11, 13, 19;
  • Пантелеймоновская, 95;
  • Преображенская, 81–85;
  • Старопортофранковская, 101-143;
  • Утесова, 13, 16;
  • площадь Европейская, 4а, 6;
  • переулок Книжный, 1-23;
  • спуск Военный, 3.

Работы до 17:00.

  • Б-р Французский, 14а, б;
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99;
  • Академическая, 10, 10а;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Большая Арнаутская, 33-53;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Гимназическая, 3–30;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
  • Канатная, 72-78;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Княжеская, 6;
  • Предельная, 25-74;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • Александра Станкова (Лейтенанта Шмидта), 1-17;
  • Малая Арнаутская, 36-59;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Новосельского, 9, 20, 22;
  • Вадима Корженко (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52;
  • Пантелеймоновская, 7, 9, 44, 46, 48, 56;
  • Пастера, 8-12;
  • Платанова;
  • Итальянская (Пушкинская), 41-71;
  • Радостная, 114, 116;
  • Святослава Рихтера;
  • Сеченова, 3,7,9;
  • Сельская, 29-44;
  • Татьяны Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
  • Туристская, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
  • Успенская, 61;
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5,7,9;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7 – 37;
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Работы до 19:00.

Напомним, ранее мы писали, когда ждать роста тарифов на свет. Также мы сообщали, какую ситуацию в энергетике эксперты прогнозируют зимой.

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Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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