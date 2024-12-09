Графіки відключень і адреси ремонтів в Одесі 9 грудня

Відключення світла в Одесі сьогодні — нові графіки і ремонти
У понеділок, 9 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Крім того, сотні одеситів залишаться без електрики на весь день через планові ремонтні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключення світла на 9 грудня
1 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота вViber;
- чат-бота в Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook ;
- подати заявку на сайт ДТЕК.
Планові роботи
Південний РЕМ:
- Сьома, 3, 1;
- Проектована, 6/1.
Роботи до 17:00.
- Абрикосова;
- Дачна, 4/2;
- Довга;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренко), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84, 88, 91, 98-104,195;
- Айвазовського (Тимиразєва);
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-43;
- Рівності, 92;
- провулок Бурштиновий, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Миколи Боровського, 1/17, корп.2.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 77, 85;
- Богдана Хмельницького, 4–14;
- Велика Арнаутська, 86-123;
- Заславського, 27-33, 38;
- Європейська, 2, 4;
- Литвака Бориса, 32/34;
- Мала Арнаутська, 100-119;
- Мечнікова, 92–100;
- Новощепний ряд, 11, 13, 19;
- Пантелеймонівська, 95;
- Преображенська, 81-85;
- Старопортофранківська, 101-143;
- Утьосова, 13, 16;
- площа Європейська, 4а, 6;
- провулок Книжковий, 1-23;
- узвіз Військовий, 3.
Роботи до 17:00.
- Б-р Французький, 14 а, б;
- Ближні Млини (Кондренко), 97,97а,99;
- Академічна, 10, 10а;
- Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Велика Арнаутська, 33–53;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Гімназійна, 3–30;
- Йозефа Прібіка (Мінська), 30-49;
- Канатна, 72-78;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Княжа, 6;
- Гранична, 25-74;
- Косяченка Олексія, 1-54/2;
- Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17;
- Мала Арнаутська, 36-59;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Новосільського, 9, 20, 22;
- Вадима Корженка (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52;
- Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48, 56;
- Пастера, 8-12;
- Платанова;
- Італійська (Пушкінська), 41-71;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера;
- Сєченова, 3,7,9;
- Сільська, 29-44;
- Тетяни Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
- Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
- Успенська, 61;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5,7,9;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7 – 37;
- проїзд Бузковий, 1-6.
Роботи до 19:00.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати зростання тарифів на світло. Також ми повідомляли, яку ситуацію в енергетиці експерти прогнозують узимку.
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