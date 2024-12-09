Графіки відключень і адреси ремонтів в Одесі 9 грудня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

У понеділок, 9 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Крім того, сотні одеситів залишаться без електрики на весь день через планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіка світла.

Графік відключення світла на 9 грудня

1 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.

2 група: відключення з 10:00 до 14:00.

3 група: відключення з 12:00 до 16:00.

4 група: відключення з 13:00 до 17:00.

5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.

6 група: відключення з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота вViber;

чат-бота в Telegram;

приватних повідомлень у Facebook ;

подати заявку на сайт ДТЕК.

Планові роботи

Південний РЕМ:

Сьома, 3, 1;

Проектована, 6/1.

Роботи до 17:00.

Абрикосова;

Дачна, 4/2;

Довга;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренко), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84, 88, 91, 98-104,195;

Айвазовського (Тимиразєва);

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-ї Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-43;

Рівності, 92;

провулок Бурштиновий, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Миколи Боровського, 1/17, корп.2.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Базарна, 77, 85;

Богдана Хмельницького, 4–14;

Велика Арнаутська, 86-123;

Заславського, 27-33, 38;

Європейська, 2, 4;

Литвака Бориса, 32/34;

Мала Арнаутська, 100-119;

Мечнікова, 92–100;

Новощепний ряд, 11, 13, 19;

Пантелеймонівська, 95;

Преображенська, 81-85;

Старопортофранківська, 101-143;

Утьосова, 13, 16;

площа Європейська, 4а, 6;

провулок Книжковий, 1-23;

узвіз Військовий, 3.

Роботи до 17:00.

Б-р Французький, 14 а, б;

Ближні Млини (Кондренко), 97,97а,99;

Академічна, 10, 10а;

Йоганна Гена (Бажана), 1-20;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Велика Арнаутська, 33–53;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Гімназійна, 3–30;

Йозефа Прібіка (Мінська), 30-49;

Канатна, 72-78;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Княжа, 6;

Гранична, 25-74;

Косяченка Олексія, 1-54/2;

Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17;

Мала Арнаутська, 36-59;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Новосільського, 9, 20, 22;

Вадима Корженка (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52;

Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48, 56;

Пастера, 8-12;

Платанова;

Італійська (Пушкінська), 41-71;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера;

Сєченова, 3,7,9;

Сільська, 29-44;

Тетяни Тесс, 1-19г, 34а, 43б;

Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;

Успенська, 61;

провулок 1-й, 2-й Бузковий;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5,7,9;

Ольги Благовидової (Кострова), 7 – 37;

проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати зростання тарифів на світло. Також ми повідомляли, яку ситуацію в енергетиці експерти прогнозують узимку.