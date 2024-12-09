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Відключення світла в Одесі сьогодні — нові графіки і ремонти

9 грудня 2024 09:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень і адреси ремонтів в Одесі 9 грудня
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У понеділок, 9 грудня, в Одесі діють стабілізаційні відключення світла. Крім того, сотні одеситів залишаться без електрики на весь день через планові ремонтні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіка світла.

Графік відключення світла на 9 грудня

1 група: відключення з 10:00 до 13:00 та з 18:00 до 20:00.
2 група: відключення з 10:00 до 14:00.
3 група: відключення з 12:00 до 16:00.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: відключення з 08:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
6 група: відключення з 09:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook ;
  • подати заявку на сайт ДТЕК.

Планові роботи

Південний РЕМ:

  • Сьома, 3, 1;
  • Проектована, 6/1.

Роботи до 17:00.

  • Абрикосова;
  • Дачна, 4/2;
  • Довга;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40в;
  • Рибальська, 20;
  • Рівності, 84, 88, 91, 98-104,195;
  • Айвазовського (Тимиразєва);
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
  • провулок 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
  • провулок Абрикосовий, 1-43;
  • Рівності, 92;
  • провулок Бурштиновий, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • Миколи Боровського, 1/17, корп.2.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 77, 85;
  • Богдана Хмельницького, 4–14;
  • Велика Арнаутська, 86-123;
  • Заславського, 27-33, 38;
  • Європейська, 2, 4;
  • Литвака Бориса, 32/34;
  • Мала Арнаутська, 100-119;
  • Мечнікова, 92–100;
  • Новощепний ряд, 11, 13, 19;
  • Пантелеймонівська, 95;
  • Преображенська, 81-85;
  • Старопортофранківська, 101-143;
  • Утьосова, 13, 16;
  • площа Європейська, 4а, 6;
  • провулок Книжковий, 1-23;
  • узвіз Військовий, 3.

Роботи до 17:00.

  • Б-р Французький, 14 а, б;
  • Ближні Млини (Кондренко), 97,97а,99;
  • Академічна, 10, 10а;
  • Йоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Велика Арнаутська, 33–53;
  • Малішевського (Гастело), 9-55;
  • Гімназійна, 3–30;
  • Йозефа Прібіка (Мінська), 30-49;
  • Канатна, 72-78;
  • Квіткова, 1-21;
  • Квітнева, 20-33/1;
  • Клименка, 25, 33в;
  • Княжа, 6;
  • Гранична, 25-74;
  • Косяченка Олексія, 1-54/2;
  • Олександра Станкова (Лейтенанта Шмідта), 1-17;
  • Мала Арнаутська, 36-59;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
  • Новосільського, 9, 20, 22;
  • Вадима Корженка (Осипова), 37, 39, 41, 45, 50/52;
  • Пантелеймонівська, 7, 9, 44, 46, 48, 56;
  • Пастера, 8-12;
  • Платанова;
  • Італійська (Пушкінська), 41-71;
  • Радісна, 114, 116;
  • Святослава Ріхтера;
  • Сєченова, 3,7,9;
  • Сільська, 29-44;
  • Тетяни Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
  • Туристська, 7а, 8а, 8б, 9, 14, 15;
  • Успенська, 61;
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий;
  • провулок Бузковий, 2/корп.2;
  • провулок Квітковий, 10;
  • провулок Килимовий, 5,7,9;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7 – 37;
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати зростання тарифів на світло. Також ми повідомляли, яку ситуацію в енергетиці експерти прогнозують узимку.

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