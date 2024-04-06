Погода в Одессе и области сегодня - 6 апреля.

Выходные будут свежими — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на сегодня
В Одессе в субботу, 6 апреля, ожидается теплая и свежая погода. К вечеру по городу пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха будет держаться около +16 °С днем и +10 °С ночью. Температура морской воды будет +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Во второй половине дня небольшой дождь.
- Температура ночью +9...+11 °С.
- Температура днем +15...+17 °С.
Восход солнца: 6 апреля солнце взошло в 06:27.
Заход: 6 апреля солнце будет заходить в 19:33.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 06 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем возможен дождь.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °С, днем +15...+20 °С, на юге до +23 °С.
- На автодорогах области местами дымка, видимость до 2 км.
Погода в Украине 6 апреля
Погода в Украине сегодня, 6 апреля, будет теплой и дождливой. После легкого похолодания на выходных тепло вернется, но периодически будут идти дожди. Ветер утихнет, солнце будет согревать все вокруг, а грозы будут подчеркивать, что весна в самом разгаре.
На севере, западе и центре страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. На юге и востоке осадки не ожидаются. Дневная температура воздуха будет составлять от +14 °C до +19 °C.
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