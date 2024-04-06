Погода в Одессе и области сегодня - 6 апреля.

Люди идут под дождем. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в субботу, 6 апреля, ожидается теплая и свежая погода. К вечеру по городу пройдет небольшой дождь, однако температура воздуха будет держаться около +16 °С днем и +10 °С ночью. Температура морской воды будет +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно с прояснениями.

Во второй половине дня небольшой дождь.

Температура ночью +9...+11 °С.

Температура днем +15...+17 °С.

Восход солнца: 6 апреля солнце взошло в 06:27.

Заход: 6 апреля солнце будет заходить в 19:33.

Продолжительность светового дня: 13 часов и 06 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем возможен дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, днем +15...+20 °С, на юге до +23 °С.

На автодорогах области местами дымка, видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 6 апреля

Погода в Украине сегодня, 6 апреля, будет теплой и дождливой. После легкого похолодания на выходных тепло вернется, но периодически будут идти дожди. Ветер утихнет, солнце будет согревать все вокруг, а грозы будут подчеркивать, что весна в самом разгаре.



На севере, западе и центре страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. На юге и востоке осадки не ожидаются. Дневная температура воздуха будет составлять от +14 °C до +19 °C.