Погода в Одесі і області сьогодні - 6 квітня

Вихідні будуть свіжими — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
В Одесі у суботу, 6 квітня, очікується тепла та свіжа погода. Надвечір містом пройде невеликий дощ, проте температура повітря триматиметься близько +16 °С вдень і +10 °С вночі. Температура морської води буде +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- У другій половині дня невеликий дощ.
- Температура вночі +9...+11 °С.
- Температура вдень +15...+17 °С.
Схід сонця: 6 квітня сонце зійшло о 06:27.
Захід сонця: 6 квітня сонце заходитиме о 19:33.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 06 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень можливий дощ.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +6...+11°С, вдень +15...+20°С, на півдні до +23°С.
- На автошляхах області місцями димка, видимість до 2 км.
Погода в Україні 6 квітня
Погода в Україні сьогодні, 6 квітня, буде теплою та дощовою. Після легкого похолодання, на вихідних тепло повернеться, але періодично будуть йти дощі. Вітер вщухне, сонце зігріватиме все навколо, а грози підкреслюватимуть, що весна в самому розпалі.
На півночі, заході та в центрі країни очікуються короткочасні дощі та грози. На півдні та сході опадів не передбачається. Денна температура повітря становитиме від +14 °C до +19 °C.
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