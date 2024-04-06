Погода в Одесі і області сьогодні - 6 квітня

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у суботу, 6 квітня, очікується тепла та свіжа погода. Надвечір містом пройде невеликий дощ, проте температура повітря триматиметься близько +16 °С вдень і +10 °С вночі. Температура морської води буде +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Хмарно з проясненнями.

У другій половині дня невеликий дощ.

Температура вночі +9...+11 °С.

Температура вдень +15...+17 °С.

Схід сонця: 6 квітня сонце зійшло о 06:27.

Захід сонця: 6 квітня сонце заходитиме о 19:33.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 06 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень можливий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +6...+11°С, вдень +15...+20°С, на півдні до +23°С.

На автошляхах області місцями димка, видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 квітня

Погода в Україні сьогодні, 6 квітня, буде теплою та дощовою. Після легкого похолодання, на вихідних тепло повернеться, але періодично будуть йти дощі. Вітер вщухне, сонце зігріватиме все навколо, а грози підкреслюватимуть, що весна в самому розпалі.



На півночі, заході та в центрі країни очікуються короткочасні дощі та грози. На півдні та сході опадів не передбачається. Денна температура повітря становитиме від +14 °C до +19 °C.