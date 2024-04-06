Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вихідні будуть свіжими — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні arrow

Вихідні будуть свіжими — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

6 квітня 2024 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні - 6 квітня
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Одесі у суботу, 6 квітня, очікується тепла та свіжа погода. Надвечір містом пройде невеликий дощ, проте температура повітря триматиметься близько +16 °С вдень і +10 °С вночі.  Температура морської води буде  +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • У другій половині дня невеликий дощ.
  • Температура вночі +9...+11 °С. 
  • Температура вдень +15...+17 °С.

Схід сонця: 6 квітня сонце зійшло о 06:27.
Захід сонця: 6 квітня сонце заходитиме о 19:33.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 06 хвилини.

Вихідні будуть свіжими — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень можливий дощ.
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +6...+11°С, вдень +15...+20°С, на півдні до +23°С.
  • На автошляхах області місцями димка, видимість до 2 км.
Вихідні будуть свіжими — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 6 квітня

Погода в Україні сьогодні, 6 квітня, буде теплою та дощовою. Після легкого похолодання, на вихідних тепло повернеться, але періодично будуть йти дощі. Вітер вщухне, сонце зігріватиме все навколо, а грози підкреслюватимуть, що весна в самому розпалі.

На півночі, заході та в центрі країни очікуються короткочасні дощі та грози. На півдні та сході опадів не передбачається. Денна температура повітря становитиме від +14 °C до +19 °C.

погода
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
дощ
прогноз погоди
опади
погода в Україні
вітер
туман

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК