Погода в Одессе и области сегодня, 25 мая

Выходные для прогулки — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на субботу
Погода в субботу в Одессе порадует одесситов — будет солнечной и без осадков, после обеда воздух прогреется до 25 °C. Также сегодня на южном побережье и лиманах кратковременный подъем уровня моря. В целом ожидается свежий весенний день, идеальный для прогулки по парку.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно солнечно.
- Без осадков.
- Температура ночью +15...+17 °C, днем +23...+25 °C.
- Температура морской воды +19...+20 °C.
- Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем возможен кратковременный дождь.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +13...+17 °C, днем +23...+28 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине 25 мая
В субботу ожидается дождливая, но жаркая погода почти по всей территории Украины.
В Украине в выходные, 25-26 мая, в западных областях будет дождливая погода с грозами. Температура воздуха поднимется до +28 °C. Остальные территории сегодня будут иметь сухую погоду.
В Крыму и Приазовье 25-26 мая ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов, 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+28 °C, в воскресенье в Приазовье станет холоднее — до +19...+22 °C.
До конца недели украинцев ожидает теплая погода. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.
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