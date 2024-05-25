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Выходные для прогулки — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на субботу

25 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе и области сегодня, 25 мая
Мужчина гуляет с ребенком в парке в Одессе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в субботу в Одессе порадует одесситов — будет солнечной и без осадков, после обеда воздух прогреется до 25 °C. Также сегодня на южном побережье и лиманах кратковременный подъем уровня моря. В целом ожидается свежий весенний день, идеальный для прогулки по парку.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Преимущественно солнечно.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +15...+17 °C, днем +23...+25 °C.
  • Температура морской воды +19...+20 °C.
  • Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
Погода в Одессе 25 мая
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем возможен кратковременный дождь.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +13...+17 °C, днем +23...+28 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесской области 25 мая
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 мая

В субботу ожидается дождливая, но жаркая погода почти по всей территории Украины.

В Украине в выходные, 25-26 мая, в западных областях будет дождливая погода с грозами. Температура воздуха поднимется до +28 °C. Остальные территории сегодня будут иметь сухую погоду.

В Крыму и Приазовье 25-26 мая ожидается сильный ветер, местами до штормовых порывов, 15-20 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+28 °C, в воскресенье в Приазовье станет холоднее — до +19...+22 °C.

Погода в Украине 25 мая
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

До конца недели украинцев ожидает теплая погода. Впрочем, части областей следует быть готовыми к дождям.

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