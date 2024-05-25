Погода в Одесі і області сьогодні, 25 травня

Вихідні для прогулянки — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на суботу
Погода в суботу Одесі порадує одеситів — буде сонячною та без опадів, після обіду повітря прогріється до ++25 °C. Також сьогодні на південному узбережжі та в лиманах короткочасний підйом рівня моря. В цілому очікується свіжий весняний день, ідеальний для прогулянки парком.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Переважно сонячно.
- Без опадів.
- Температура вночі +15...+17 °C, вдень +23...+25 °C.
- Температура морської води +19...+20 °C.
- Вітер північно-східний, 2-7 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень мождивий короткочасний дощ.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +13...+17 °C, вдень +23...+28 °C.
- На автошляхах області видимість хороша.
Погода в Україні 25 травня
У суботу очікується дощова, але спекотна погода майже по всій території України.
В Україні на вихідні, 25-26 травня, у західних областях буде дощова погода з грозами. Водночас температура повітря підніметься до +28 °C. Решта територій в сьогодні матиме суху погоду.
У Криму та Приазов'ї 25-26 травня очікується сильний вітер, місцями до штормових поривів, 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах +22...+28 °C, в неділю в Приазов'ї похолоднішає — до +19...+22 °C.
До кінця тижня українців очікує тепла погода. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.
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