Выходят из обращения: где в Одессе обменять гривны старого образца

Украинские купюры и монеты. Фото: google

До 30 сентября 2023 года включительно возможность обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов, которые изымаются из наличного оборота. Это касается разменных монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, а также банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также:

Где обменять гривны старого образца

Для проведения обмена вы можете обратиться в следующие места:

В Национальный банк Украины: г. Одесса, ул. Ришельевская, 8;

В уполномоченные банки, такие как АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ". Чтобы узнать, в каких отделениях и филиалах этих банков можно совершить обмен, обращайтесь к официальным вебсайтам этих учреждений.

"Важно! Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена", — говорится в сообщении.

Деньги старый образец. Фото: НБУ

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек, а также завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Не упустите шанс обменять их, чтобы не остаться с ненужной валютой.

Отметим, украинцы могут получить кругленькую сумму за продажу монеты номиналом в 25 копеек. Следовательно, за пять — семь тысяч гривен можно продать монету 1992 разновидностью 5.1Даг.

Кроме того, нумизматы считаются одними из редких монет, начавших печататься с 1991 года. В это время Украина стала на путь независимости. В настоящее время эти монеты могут принести своим владельцам большие деньги.