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Виходять з обігу: де в Одесі обміняти гривні старого зразка

28 вересня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Виходять з обігу: де в Одесі обміняти гривні старого зразка
Українські купюри та монети. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До 30 вересня 2023 року включно є можливість обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків, які вилучаються з готівкового обігу. Це стосується розмінних монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а також банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

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Де обміняти гривні старого зразка

Для проведення обміну ви можете звернутися до таких місць:

  • До Національного банку України: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8;
  • До уповноважених банків, таких як АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ". Щоб дізнатися, в яких відділеннях і філіях цих банків можна здійснити обмін, звертайтеся до офіційних вебсайтів цих установ.

"Важливо! Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", — йдеться в повідомленні. 

Гроші старого зразка. Фото: НБУ
Гроші старого зразка. Фото: НБУ

Нагадуємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, а також завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Не пропустіть шанс обміняти їх, щоб не залишитися з непотрібною валютою. 

Зазначимо, українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монети номіналом 25 копійок. Відтак, за п'ять — сім тисяч гривень можна продати монету 1992 року різновидом 5.1Даг.

Крім того, нумізмати вважають одними з рідкісних монети, що почали друкуватися з 1991 року. Саме тоді Україна стала на шлях незалежності. Нині ці монети можуть принести своїм власникам великі гроші.

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