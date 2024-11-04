Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту arrow

Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту

4 ноября 2024 15:24
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе угрожают студенту — выложил видео по эвакуации из колледжа
Курсанты колледжа имени Маринеско на занятиях. Фото: иллюстративное/Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В сети появилось видео по эвакуации во время воздушной тревоги курсантов Мореходного профессионального колледжа имени Маринеска. Впоследствии стало известно, что руководство учебного заведения требует убрать ролик и угрожает "проблемами".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Что произошло

На видео видно, как курсанты медленно идут по лестнице до укрытия. "Мы пока спустимся, на нас 100 раз прилетит ракета", — комментирует автор. Ролик опубликовали несколько каналов.

Один из них опубликовал переписку с человеком, представившуюся представителем руководства колледжа. Он потребовал убрать видео. Когда администратор канала отказался, мужчина заявил, что с TikTok ролик уже убрали и начал угрожать привлечь спецслужбы.

Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту - фото 1
Переписка представителя колледжа с администратором канала. Фото: Telegram/ХО

"Значит обращаюсь в СБУ. Владелец видео сидит у меня", — написал он.

Раньше мы рассказывали, можно ли забрать ребенка из школы или садика во время тревоги. Также мы спрашивали одесситов, как они реагируют на сигнал воздушной опасности.

Одесса видео скандал угрозы TikTok Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:00 Не доллары или евро — какая валюта самая стабильная в мире

15:57 Одесситов оставили без модных кроссовок — что произошло

15:48 Зеленский провел Ставку — какие темы обсудили

15:28 Стало известно, когда состоиться следующее заседание "Рамштайн"

15:25 Отсрочка для педагогов — влияет ли дефицитная ВОС

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

15:24 Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту

15:22 Ребров снова отказался от услуг ветеранов сборной Украины

15:21 Новая VR-гарнитура Samsung в 2025 — поборется ли с Apple и Meta

15:16 Повестка лицам с инвалидностью за рубежом — как действовать

15:04 Трамп обещает ввести "драконовские" пошлины на товары из ЕС

Новость с фото

16:00 Не доллары или евро — какая валюта самая стабильная в мире

15:57 Одесситов оставили без модных кроссовок — что произошло

15:48 Зеленский провел Ставку — какие темы обсудили

15:28 Стало известно, когда состоиться следующее заседание "Рамштайн"

15:25 Отсрочка для педагогов — влияет ли дефицитная ВОС

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

15:24 Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту

15:22 Ребров снова отказался от услуг ветеранов сборной Украины

15:21 Новая VR-гарнитура Samsung в 2025 — поборется ли с Apple и Meta

15:16 Повестка лицам с инвалидностью за рубежом — как действовать

15:04 Трамп обещает ввести "драконовские" пошлины на товары из ЕС

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

Text

14:24 Нардеп назвал виновных в появлении объектов ВСУ на картах Google

Text

13:08 Непогода в Украине и мобилизация женщин — эфир День.LIVE

Text

12:44 "Идеальный" солдат — военный аналитик дал характеристику

Text

08:00 Перевод медиков в пехоту и выборы в Молдове — эфир Ранок.LIVE

3 ноября 2024
Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

10:58 Ким пояснил, зачем взял на поруки нардепку, которая купила дом на Одесчине