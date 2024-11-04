В Одессе угрожают студенту — выложил видео по эвакуации из колледжа

Выложил видео эвакуации — в одесском колледже угрожают студенту
В сети появилось видео по эвакуации во время воздушной тревоги курсантов Мореходного профессионального колледжа имени Маринеска. Впоследствии стало известно, что руководство учебного заведения требует убрать ролик и угрожает "проблемами".
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Что произошло
На видео видно, как курсанты медленно идут по лестнице до укрытия. "Мы пока спустимся, на нас 100 раз прилетит ракета", — комментирует автор. Ролик опубликовали несколько каналов.
Один из них опубликовал переписку с человеком, представившуюся представителем руководства колледжа. Он потребовал убрать видео. Когда администратор канала отказался, мужчина заявил, что с TikTok ролик уже убрали и начал угрожать привлечь спецслужбы.
"Значит обращаюсь в СБУ. Владелец видео сидит у меня", — написал он.
Раньше мы рассказывали, можно ли забрать ребенка из школы или садика во время тревоги. Также мы спрашивали одесситов, как они реагируют на сигнал воздушной опасности.
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