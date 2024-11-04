В Одессе угрожают студенту — выложил видео по эвакуации из колледжа

Курсанты колледжа имени Маринеско на занятиях. Фото: иллюстративное/Facebook

В сети появилось видео по эвакуации во время воздушной тревоги курсантов Мореходного профессионального колледжа имени Маринеска. Впоследствии стало известно, что руководство учебного заведения требует убрать ролик и угрожает "проблемами".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Что произошло

На видео видно, как курсанты медленно идут по лестнице до укрытия. "Мы пока спустимся, на нас 100 раз прилетит ракета", — комментирует автор. Ролик опубликовали несколько каналов.

Один из них опубликовал переписку с человеком, представившуюся представителем руководства колледжа. Он потребовал убрать видео. Когда администратор канала отказался, мужчина заявил, что с TikTok ролик уже убрали и начал угрожать привлечь спецслужбы.

Переписка представителя колледжа с администратором канала. Фото: Telegram/ХО

"Значит обращаюсь в СБУ. Владелец видео сидит у меня", — написал он.

Раньше мы рассказывали, можно ли забрать ребенка из школы или садика во время тревоги. Также мы спрашивали одесситов, как они реагируют на сигнал воздушной опасности.