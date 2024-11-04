В Одесі погрожують студенту — виклав відео з евакуації з коледжу

Курсанти коледжу імені Маринеско на заняттях. Фото: ілюстративне/Facebook

У мережі з'явилося відео з евакуації під час повітряної тривоги курсантів Морехідного фахового коледжу імені Маринеска. Згодом стало відомо, що керівництво навчального закладу вимагає прибрати ролик і погрожує "проблемами".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Що сталося

На відео видно, як курсанти повільно йдуть сходами до укриття. "Ми поки спустимось, на нас 100 разів прилетить ракета", — коментує автор. Ролик опублікували декілька каналів.

Один з них опублікував переписку з людиною, що представилася представником керівництва коледжу. Він вимагав прибрати відео. Коли адміністратор каналу відмовився, чоловік заявив, що з TikTok ролик вже прибрали й почав погрожувати залучити спецслужби.

Переписка представника коледжу з адміністратором каналу. Фото: Telegram/ХО

"Значить звертаюся до СБУ. Власник відео сидить у мене", — написав він.

Раніше ми розповідали, чи можна забрати дитину зі школи чи садочка під час тривоги. Також ми питали у одеситів, як вони реагують на сигнал повітряної небезпеки.