В Украине сообщили о подозрении российскому военному — он помогал похищать детей

Похищенные Россией украинские дети возвращаются в Украину. Фото: иллюстративное/Дмитрий Лубинец

Ювенальные прокуроры нашли российского военного, участвовавшего в депортации с временно оккупированной территории Николаевщины в Россию украинских детей. Ему сообщили о подозрении.

Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

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Казак Габриэль

По данным следствия, военный с позывным "Габриэль" родился в Дагестане и служил в 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде сухопутных войск РФ. Это подразделение участвовало в захвате села Новопетровка в Николаевской области.

Подозреваемый русский военный. Фото: Офис генпрокурора

Заняв населенный пункт, оккупанты пришли в местную спецшколу. Там находились 15 детей — одиннадцать мальчиков и четыре девочки в возрасте от 8 до 17 лет. Среди них была девочка, которую уже удочерили граждане США, но не успели забрать из-за начала полномасштабного вторжения.

"Габриэль" и еще двое военных дежурили в школе, чтобы не дать воспитателям вывезти детей на подконтрольную Украине территорию. Поэтому военном сообщили о подозрении в нарушение законов и обычаев войны. За это преступление предусмотрено от восьми до двенадцати лет тюрьмы.

Судьба детей

В середине июля 2022 года российские военные принудительно переместили воспитанников заведения, директора и его мужа в поселок Степановка Херсонской области. Позже оккупанты организовали их перевозку через Херсонскую область и Крым в Краснодарский край РФ.

"С октября 2022 депортированные дети находились на территории страны-агрессора. Ежедневно они подвергались влиянию российской пропаганды — им навязывали российский национализм. Детям запретили разговаривать на родном языке, использовать украинскую символику, а также заставляли каждое утро петь гимн РФ", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Затем при поддержке волонтерских общественных организаций всех депортированных детей удалось вывезти из России в Грузию.

Напомним, во время Министерской конференции по человеческому измерению Формулы мира в Монреале государства-участники взяли на себя обязательство по возвращению всех пленных и депортированных украинцев. Речь идет о Катаре, Ватикане, Литве, ЮАР и ОАЭ. Также Международный уголовный суд может расследовать роль Беларуси в депортации украинских детей, несмотря на то, что страна не подписывала Римский устав.