В Україні повідомили про підозру російському військовому — він допомагав викрадати дітей

Викрадені Росією українські діти повертаються в Україну. Фото: ілюстративне/Дмитро Лубінець

Ювенальні прокурори відшукали російського військового, який брав участь у депортації з тимчасово окупованої території Миколаївщини до Росії українських дітей. Йому повідомили про підозру.

Про це розповіли в Офісі генпрокурора.

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Козак Габріель

За даними слідства, військовий з позивним "Габріель" народився у Дагестані й служив у 205-ій окремій мотострілковій козацькій бригаді сухопутних військ РФ. Цей підрозділ брав участь у захопленні села Новопетрівка у Миколаївській області.

Підозрюваний російський військовий. Фото: Офіс генпрокурора

Зайнявши населений пункт, окупанти прийшли до місцевої спецшколи. Там перебували 15 дітей — одинадцятеро хлопчиків та чотири дівчинки віком від 8 до 17 років. Серед них була дівчинка, яку вже вдочерили громадяни США, але не встигли забрали через початок повномасштабного вторгнення.

"Габріель" і ще двоє військових чергували у школі, щоби не дати вихователям вивезти дітей на підконтрольну Україні територію. Через це військовому повідомили про підозру у порушення законів та звичаїв війни. За цей злочин передбачено від восьми до дванадцяти років ув'язнення.

Доля дітей

У середині липня 2022 року російські військові примусово перемістили вихованців закладу, директорку та її чоловіка у селище Степанівка на Херсонщині. Пізніше окупанти організували їх перевезення через Херсонську область і Крим до Краснодарського краю РФ.

"Із жовтня 2022 року депортовані діти перебували на території країни-агресора. Щоденно вони піддавалися впливу російської пропаганди — їм нав’язували російський націоналізм. Дітям заборонили розмовляти рідною мовою, використовувати українську символіку, а також змушували щоранку співати гімн РФ", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Згодом за підтримки волонтерських громадських організацій усіх депортованих дітей вдалося вивезти з Росії до Грузії.

Нагадаємо, під час Міністерської конференції з людського виміру Формули миру в Монреалі держави-учасниці взяли на себе зобов’язання щодо повернення всіх полонених і депортованих українців. Йдеться про Катар, Ватикан, Литву, ПАР та ОАЕ. Також Міжнародний кримінальний суд може розслідувати роль Білорусі в депортації українських дітей, попри те, що країна не підписувала Римський статут.