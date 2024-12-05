Одесчина лидирует по количеству больных ВИЧ/СПИД

Символ солидарности с ВИЧ-положительными и больными СПИДом. Фото: ОнКлиник

Одесская область занимает первое место по количеству пациентов с ВИЧСПИД. Впрочем, есть и повод для осторожного оптимизма – новых случаев заражения стало меньше.

Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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Показатели в регионе

В настоящее время в Одесском регионе зарегистрировано 29 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Это первое место в Украине. Также в области самый высокий уровень смертности от СПИДа (8,1 на 100 тыс. человек).

Распространенность ВИЧ. Фото: Центр общественного здоровья

За девять месяцев 2024 в целом по Украине зафиксировано 7,8 тыс. новых случаев инфицирования Одесская область на втором месте (43,9 на 100 тыс. человек), уступая Днепропетровщине. В то же время, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 26%.

Заболеваемость ВИЧ. Фото: Центр общественного здоровья

Где обследоваться

Своевременное выявление ВИЧ позволяет контролировать инфекцию, достичь неопределяемого уровня вирусной нагрузки и жить активной жизнью. Найти ближайшее заведение, где можно провериться на ВИЧ, поможет интерактивная карта.

В случае положительного теста, узнать, как получить бесплатную антиретровирусную терапию, можно на сайте "АРТ там, где вы".

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о вирусе СПИДа. Также мы сообщали, что ВИЧ все чаще выявляют у подростков.