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ВІЛ/СНІД атакує — Одещина на першому місці за захворюваністю

5 грудня 2024 09:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одещина лідирує за кількістю хворих на ВІЛ/СНІД
Символ солідарності з ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД. Фото: ОнКлінік
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська область посідає перше місце за кількістю пацієнтів з ВІЛ/СНІД. Втім, є й привід для обережного оптимізму — нових випадків зараження стало менше.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

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Показники в регіоні

Наразі в Одеському регіоні зареєстровано 29 тис. ВІЛ-інфікованих людей. Це перше місце по Україні. Також в області найвищий рівень смертності від СНІДу (8,1 на 100 тис. людей). 

ВІЛ/СНІД атакує — Одещина на першому місці за захворюваністю - фото 1
Поширенність ВІЛ. Фото: Центр громадського здоров'я

За дев'ять місяців 2024 року в цілому по Україні зафіксовано 7,8 тис. нових випадків інфікування. Одеська область на другому місці (43,9 на 100 тис. осіб), поступаючись Дніпропетровщині. Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник знизився на 26%. 

ВІЛ/СНІД атакує — Одещина на першому місці за захворюваністю - фото 2
Захворюваність на ВІЛ. Фото: Центр громадського здоров'я

Де обстежитись 

Вчасне виявлення ВІЛ дозволяє контролювати інфекцію, досягти невизначального рівня вірусного навантаження та продовжувати жити активним життям. Знайти найближчий заклад, де можна перевіритися на ВІЛ, допоможе інтерактивна мапа.

У випадку позитивного тесту дізнатися, як отримати безоплатну антиретровірусну терапію, можна на сайті "АРТ там, де ви".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про вірус СНІДу. Також ми повідомляли, що ВІЛ все частіше виявляють у підлітків.

здоров'я хвороба Одеська область ВІЛ СНІД Новини Одеси

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