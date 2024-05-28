Выпускной вечер 2024: как планируют праздновать одесситы

Ученики сидят за партами. Фото: Новини.LIVE

Пышные платья, красивые прически, парни в костюмах, море цветов, лимузин и шикарная вечеринка в хорошем ресторане — таким до войны был выпускной старшеклассников. Родители пытались сделать все, чтобы дети запомнили свое прощание со школой на всю жизнь. Однако сейчас это все в прошлом. Третий год в Украине идет война, и вопрос безопасности стоит на первом месте. Хотя лишать детей праздника — тоже не самый лучший выход.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесских школьников, стоит ли проводить выпускные вечера.



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Цветы, слезы и ленты через плечо – традиционные атрибуты каждого последнего звонка для старшеклассника. В этом году Министерство образования разрешило проведение выпускных при условии соблюдения всех норм безопасности. Одесские ученики очень обрадовались, ведь такой вечер может быть только раз в жизни.

"У нас будет выпускной, и его надо проводить. Он может быть всего раз, и не хотелось бы упускать такую возможность. Война когда-нибудь закончится — надо жить", — говорит Екатерина.

Девушку поддерживает и ее одноклассник, который рассказал, что уже выбрали дату для проведения выпускного, но без подробностей.

"Выпускной планируется, будет среди недели. Еще точно не знаем, как именно проведем. Скорее всего, пойдем в квест-комнату, а там посмотрим. И я думаю, что их нужно проводить. Это один раз на всю жизнь", — добавляет Артем.

Выпускники Екатерина и Артём. Фото: Новини.LIVE

Но не стоит забывать о самых маленьких выпускниках — четвероклассниках. Эти дети взрослеют и переходят в изучение более серьезных предметов. Поэтому принято вознаграждать их удовольствиями — сладким столом.

"У нас внук переходит с 4 в 5 класс, можно сказать, что выпускной. И будем праздновать сладким столом, родители позаботились. Я думаю, что как раньше праздновать не надо, но для детей это память. И она должна быть", — отмечает Владимир.

Внук Владимира выпустился из 4 класса. Фото: Новини.LIVE

Стоит ли проводить

Следует отметить, что одесситы уже настолько адаптировались к войне, что даже празднование готовы подстроить к реалиям. Школьница говорит, что, несмотря ни на что, все равно стоит проводить выпускной, ведь это время молодости, которое не вернуть.

"Я хоть и учусь в 10 классе, но думаю, что выпускные все же должны быть. Я бы хотела его себе. Мы адаптировались к войне, поэтому можно его провести даже в таких условиях", — рассказывает Николь.

Николь мечтает о лучшем выпускном. Фото: Новини.LIVE

И даже самые маленькие ученики мечтают о лучшем выпускном. Шестиклассница Лиза говорит, что нельзя лишать детей таких радостей, ведь во время войны их и так немного.

"Мне кажется, что нужно проводить. Даже когда война, надо поддерживать у детей радостный дух", — заключает Лиза.

Лиза считает, что детям нужны радости. Фото: Новини.LIVE

Война продолжается, и часть празднования не ко времени. Но все же нельзя лишать детей радостей, которых уже никогда не вернуть. Выпускной — шаг во взрослую жизнь, который должен вспоминаться с добром.