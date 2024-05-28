Випускний вечір 2024 в Одесі: як планують святкувати останній дзвоник

Учні сидять за партами. Фото: Новини.LIVE

Пишні сукні, гарні зачіски, хлопчики у костюмах, море квітів, лімузин та шикарна вечірка у гарному ресторані – таким до війни був випускний у старшокласників. Батьки намагалися зробити все, щоб діти запам'ятали своє прощання зі школою на все життя. Однак зараз це все у минулому. Третій рік в Україні триває війна, і питання безпеки стоїть на першому місці. Хоча позбавляти дітей свята — теж не найкращий вихід.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеських школярів, чи варто проводити випускні вечори.



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Прощання зі школою

Квіти, сльози та стрічки через плече — традиційні атрибути кожного останнього дзвоника для старшокласника. Цього року Міністерство освіти дозволило проведення випускних за умови дотримання усіх безпекових норм. Одеські учні дуже зраділи, адже такий вечір може бути лише раз у житті.

"У нас буде випускний, і його треба проводити. Він може бути всього раз, і не хотілося б втрачати таку можливість. Війна колись закінчиться — треба жити", — каже Катерина.

Дівчину підтримує й її однокласник, який розповів, що вже обрали дату для проведення випускного, однак без подробиць.

"Випускний планується, буде серед тижня. Ще точно не знаємо, як саме проведемо. Скоріш за все, підемо до квест-кімнати, а там подивимося. І я думаю, що їх потрібно проводити. Це один раз на все життя", — додає Артем.

Випускники Катерина та Артем. Фото: Новини.LIVE

Але не варто забувати про найменших випускників — чотирикласників. Ці діти дорослішають та переходять до вивчення більш серйозних предметів. Тож заведено винагороджувати їх приємностями — солодким столом.

"У нас онук переходить з 4 до 5 класу, можна сказати, що випускний. І будемо святкувати солодким столом, батьки потурбувалися. Я думаю, що як раніше святкувати не треба, але для дітей це памʼять. І вона має бути", — зазначає Володимир.

Онук Володимира випустився з 4 класу. Фото: Новини.LIVE

Чи варто проводити

Варто зазначити, що одесити вже настільки адаптувалися до війни, що навіть святкування готові підлаштувати до реалій. Школярка каже, що попри все, все одно варто проводити випускний, адже це час молодості, якої не повернути.

"Я хоч і навчаюсь у 10 класі, але думаю, що випускні все ж мають бути. Я б хотіла його собі. Ми адаптувалися до війни, тож можна його провести навіть за таких умов", — розповідає Ніколь.

Ніколь мріє про найкращий випускний. Фото: Новини.LIVE

І навіть найменші учні мріють про найкращий випускний. Шестикласниця Ліза каже, що не можна позбавляти дітей таких радостей, адже під час війни їх і так небагато.

"Мені здається, що потрібно проводити. Навіть коли війна, треба підтримувати у дітей радісний дух", — підсумовує Ліза.

Ліза вважає, що дітям потрібні радощі. Фото: Новини.LIVE

Війна триває, і частина святкування не на часі. Але все ж не можна позбавляти дітей радощів, яких вже ніколи не повернути. Випускний — крок у доросле життя, який має згадуватися з добром.