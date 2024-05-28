Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Випускні під час війни — що думають одесити про останній дзвоник arrow

Випускні під час війни — що думають одесити про останній дзвоник

28 травня 2024 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Випускний вечір 2024 в Одесі: як планують святкувати останній дзвоник
Учні сидять за партами. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Пишні сукні, гарні зачіски, хлопчики у костюмах, море квітів, лімузин та шикарна вечірка у гарному ресторані – таким до війни був випускний у старшокласників. Батьки намагалися зробити все, щоб діти запам'ятали своє прощання зі школою на все життя. Однак зараз це все у минулому. Третій рік в Україні триває війна, і питання безпеки стоїть на першому місці. Хоча позбавляти дітей свята — теж не найкращий вихід.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеських школярів, чи варто проводити випускні вечори. 
 

Читайте також:

Прощання зі школою

Квіти, сльози та стрічки через плече — традиційні атрибути кожного останнього дзвоника для старшокласника. Цього року Міністерство освіти дозволило проведення випускних за умови дотримання усіх безпекових норм. Одеські учні дуже зраділи, адже такий вечір може бути лише раз у житті. 

"У нас буде випускний, і його треба проводити. Він може бути всього раз, і не хотілося б втрачати таку можливість. Війна колись закінчиться — треба жити", — каже Катерина. 

Дівчину підтримує й її однокласник, який розповів, що вже обрали дату для проведення випускного, однак без подробиць. 

"Випускний планується, буде серед тижня. Ще точно не знаємо, як саме проведемо. Скоріш за все, підемо до квест-кімнати, а там подивимося.  І я думаю, що їх потрібно проводити. Це один раз на все життя", — додає Артем.

Випускний вечір під час війни — як планують святкувати одесити - фото 1
Випускники Катерина та Артем. Фото: Новини.LIVE

Але не варто забувати про найменших випускників — чотирикласників. Ці діти дорослішають та переходять до вивчення більш серйозних предметів. Тож заведено винагороджувати їх приємностями — солодким столом.  

"У нас онук переходить з 4 до 5 класу, можна сказати, що випускний. І будемо святкувати солодким столом, батьки потурбувалися. Я думаю, що як раніше святкувати не треба, але для дітей це памʼять. І вона має бути", — зазначає Володимир. 

Випускний вечір під час війни — як планують святкувати одесити - фото 2
Онук Володимира випустився з 4 класу. Фото: Новини.LIVE

Чи варто проводити

Варто зазначити, що одесити вже настільки адаптувалися до війни, що навіть святкування готові підлаштувати до реалій. Школярка каже, що попри все, все одно варто проводити випускний, адже це час молодості, якої не повернути.

"Я хоч і навчаюсь у 10 класі, але думаю, що випускні все ж мають бути. Я б хотіла його собі. Ми адаптувалися до війни, тож можна його провести навіть за таких умов", — розповідає Ніколь. 

Випускний вечір під час війни — як планують святкувати одесити - фото 3
Ніколь мріє про найкращий випускний. Фото: Новини.LIVE

І навіть найменші учні мріють про найкращий випускний. Шестикласниця Ліза каже, що не можна позбавляти дітей таких радостей, адже під час війни їх і так небагато. 

"Мені здається, що потрібно проводити. Навіть коли війна, треба підтримувати у дітей радісний дух", — підсумовує Ліза. 

Випускний вечір під час війни — як планують святкувати одесити - фото 4
Ліза вважає, що дітям потрібні радощі. Фото: Новини.LIVE

Війна триває, і частина святкування не на часі. Але все ж не можна позбавляти дітей радощів, яких вже ніколи не повернути. Випускний — крок у доросле життя, який має згадуватися з добром.

Одеса
війна
школи
Україна
Одеська область
Новини Одеси
школярі
війна в Україні
школа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби