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Высокие температуры и солнце — синоптики предупредили о погоде в Одессе сегодня

5 июля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 5 июля.
Пара гуляет по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В пятницу, 5 июля, в Одессе синоптики обещают до +30 °C днем. На территории региона пройдут кратковременные дожди, что немного освежит горячий летний воздух. температура морской воды составит +23 °C. Однако из-за высоких температур и ветра в регионе достаточно велика вероятность возникновения пожаров, поэтому следует соблюдать правила безопасности.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +20...+22 °C, днем +29...+31 °C.
  • Температура морской воды +22...+23 °C.
прогноз погоды в Одессе 5 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +17...+22°C, днем +27...+32°C.
  • На автодорогах области видимость добра.
прогноз погоды в Одесской области 5 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз погоды в Украине 5 июля

В четверг, 4 июля, в Украине погода на подавляющем большинстве территории будет аномально жаркой.

Прохлада будет еще держаться в западных регионах: там пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +23...+27 °С.

На севере Украины будет дождь, днем воздух прогреется до +24...+29 °С.

В центре без существенных осадков. Днем ожидается +25...+30°С, в Днепропетровской области до +33...+35°С.

На юге Украины воздух прогреется до +29...+33°С, в Запорожье воздух прогреется до +35°С.

В восточных регионах днем +33...+37 °С, в то же время вечером температурные показатели.

прогноз погоды в Украине на 5 июля.
Подробный прогноз погоды в Украине на 5 июля. Фото: скриншот

Напомним, что метеорологи во многих странах мира ожидают нового климатического феномена в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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