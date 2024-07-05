Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 5 липня

Пара гуляє містом. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 5 липня, в Одесі синоптики обіцяють до +30 °C вдень. На території регіону пройдуть короткочасні дощі, що трохи освіжить гаряче літнє повітря. температура морської води становитиме +23 °C. Однак через високі температури та вітер у регіоні досить велика ймовірність виникнення пожеж, тож варто дотримуватись правил безпеки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +20...+22 °C, вдень +29...+31 °C.

Температура морської води +22...+23 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +17...+22°C, вдень +27...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз погоди в Україні 5 липня

У четвер, 4 липня, в Україні погода на переважній більшості території буде аномально спекотною.

Прохолода ще триматиметься у західних регіонах: там пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря +23...+27 °С.

На півночі України також дощитиме, вдень повітря прогріється до +24...+29 °С.

У центрі без істотних опадів. Вдень очікується +25...+30 °С, у Дніпропетровській області до +33...+35 °С.

На півдні України повітря прогріється до +29...+33 °С, на Запоріжжі повітря прогріється до +35 °С.

У східних регіонах вдень +33...+37 °С, водночас ввечері температурні показники.

Детальний прогноз погоди в Україні на 5 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов..