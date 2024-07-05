Прогноз погоди в Одесі і області на сьогодні, 5 липня

Високі температури та сонце — синоптики попередили про погоду в Одесі сьогодні
У п'ятницю, 5 липня, в Одесі синоптики обіцяють до +30 °C вдень. На території регіону пройдуть короткочасні дощі, що трохи освіжить гаряче літнє повітря. температура морської води становитиме +23 °C. Однак через високі температури та вітер у регіоні досить велика ймовірність виникнення пожеж, тож варто дотримуватись правил безпеки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +20...+22 °C, вдень +29...+31 °C.
- Температура морської води +22...+23 °C.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +17...+22°C, вдень +27...+32 °C.
- На автошляхах області видимість добра.
На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.
Прогноз погоди в Україні 5 липня
У четвер, 4 липня, в Україні погода на переважній більшості території буде аномально спекотною.
Прохолода ще триматиметься у західних регіонах: там пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря +23...+27 °С.
На півночі України також дощитиме, вдень повітря прогріється до +24...+29 °С.
У центрі без істотних опадів. Вдень очікується +25...+30 °С, у Дніпропетровській області до +33...+35 °С.
На півдні України повітря прогріється до +29...+33 °С, на Запоріжжі повітря прогріється до +35 °С.
У східних регіонах вдень +33...+37 °С, водночас ввечері температурні показники.
Нагадаємо, що метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов..
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