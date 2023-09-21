Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 сентября.

Ветреный день: какой будет погода в Одессе сегодня
21 сентября 2023 06:30
Ветреный день. Фото: google
Сегодня, 21 сентября, в Одессе ожидается теплый день. Синоптики прогнозируют изменение направлений ветра в течение дня. Кроме того, влажность воздуха составит 72%.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 72%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 14-19°С, местами 8-10°С, днем 24-29°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В четверг, 21 сентября, по всей Украине будет преобладать летняя жара. Столбики термометров поднимутся до 27°C, а иногда до 30°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.