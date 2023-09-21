Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 21 сентября.

Ветреный день. Фото: google

Сегодня, 21 сентября, в Одессе ожидается теплый день. Синоптики прогнозируют изменение направлений ветра в течение дня. Кроме того, влажность воздуха составит 72%.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с, днем ​​южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем ​​24-26°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 72%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем ​​южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°С, местами 8-10°С, днем ​​24-29°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В четверг, 21 сентября, по всей Украине будет преобладать летняя жара. Столбики термометров поднимутся до 27°C, а иногда до 30°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.