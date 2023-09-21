Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 вересня

Вітряний день. Фото: google

Сьогодні, 21 вересня, в Одесі очікується теплий день. Синоптики прогнозують зміну напрямків вітру протягом дня. Крім того, вологість повітря буде становити 72%.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 72%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°С, місцями 8-10°С, вдень 24-29°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 21 вересня, по всій Україні переважатиме літня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до 27°C, а подекуди до 30°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.