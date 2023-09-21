Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 вересня

Вітряний день: якою буде погода в Одесі сьогодні
21 вересня 2023 06:30
Вітряний день. Фото: google
Сьогодні, 21 вересня, в Одесі очікується теплий день. Синоптики прогнозують зміну напрямків вітру протягом дня. Крім того, вологість повітря буде становити 72%.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 72%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 14-19°С, місцями 8-10°С, вдень 24-29°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У четвер, 21 вересня, по всій Україні переважатиме літня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до 27°C, а подекуди до 30°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.