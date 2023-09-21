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Вітряний день: якою буде погода в Одесі сьогодні

21 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 21 вересня
Вітряний день. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 21 вересня, в Одесі очікується теплий день. Синоптики прогнозують зміну напрямків вітру протягом дня. Крім того, вологість повітря буде становити 72%. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер змінних напрямків 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 24-26°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 72%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 14-19°С, місцями 8-10°С, вдень 24-29°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У четвер, 21 вересня, по всій Україні переважатиме літня спека. Стовпчики термометрів піднімуться до 27°C, а подекуди до 30°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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