Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 сентября.

Ветряный день. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 сентября, одесситов ожидает переменная облачность. Температура воздуха прогреется до +28 градусов. Синоптики не подразумевают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к порывам сильного ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 33%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с

Температура ночью 13-18°С, днем ​​25-30°С.

На дорогах области видимость добра

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В течение дня, 7 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, дожди возможны только в Донецкой и Луганской областях. Столбики термометра поднимутся до 28 °C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.