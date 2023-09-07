Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 сентября.

Ветер и облачно: погода будет в Одессе сегодня
7 сентября 2023 06:30
Ветряный день. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 7 сентября, одесситов ожидает переменная облачность. Температура воздуха прогреется до +28 градусов. Синоптики не подразумевают существенных осадков, впрочем, следует быть готовым к порывам сильного ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 22-23°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 33%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с
- Температура ночью 13-18°С, днем 25-30°С.
- На дорогах области видимость добра
Погода в Украине
В течение дня, 7 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, дожди возможны только в Донецкой и Луганской областях. Столбики термометра поднимутся до 28 °C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.